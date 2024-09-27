梁嘉莹回應與吳芷靖風波黑面 倪樂琳樂做「和事佬」 (22:03)

今屆港姐在賽後陸續鬧出是非風波，早前網上流出疑似港姐殿軍吳芷靖，與亞軍梁嘉莹的對話截圖。內容有關梁嘉莹疑得獎後大講風涼話，提議吳芷靖明年再參選港姐，可以走捷徑買獎。梁嘉莹之前回應強調沒此事，但吳芷靖昨晚出席活動時點頭承認屬實，認為觀眾有眼睇得出，又指跟梁嘉莹不算熟沒有聯絡。

港姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤及友誼小姐王汛文今晚出席仁愛堂名酒慈善晚宴，梁嘉莹被問到與吳芷靖所言不同，她說已回應過，沒需要再回應。問會否擔心令外界覺得她講大話，是否要為自己澄清？她表示沒有看最近報道：「雙方亦回應過，我們需要Move On。我同她私下有傾過，不需要再回應。」她數次以「Move On」避開回應，還聲稱與吳芷靖有私下聯絡，前幾天才同場見面。不過吳芷靖卻指跟她沒有再聯絡，梁嘉莹聞言即收起笑容開始輕微黑面，但推說覺得現場凍，沒有不開心。身旁王汛文見狀嘗試代她解釋，倪樂琳亦加入幫口解圍：「我覺得吳芷靖不是『啄住』梁嘉莹，大家都是友好真誠，相信不會『啄住』大家。15個女仔各有性格，有小磨擦都正常，不是大件事，好似我們與父母之間，有時也有小爭執一樣。」

有提議倪樂琳請兩人食飯做「和事佬」，她大方答應：「兩位都是明白事理又友善的人，性格亦好好，相信會搞得掂，樂意由我埋單平息事件。」楊梓瑤亦和應，願意請大家食楊枝甘露來化解風波。王汛文則搞笑說繼續製造是非，就可以叫倪樂琳繼續請佳麗食多幾餐飯，大家都受惠。

（即時娛樂）