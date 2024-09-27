《月居人》MV集跨國團隊製作 柳應廷登月球化身異能人 (23:08)

柳應廷（Jer）的最新派台歌《月居人》MV找來跨國界經驗豐富的CG團隊參與製作，令Jer登上月球化身月居人，更猶如擁有異能，令地球瞬間大爆炸！

繼《筆觸男孩憂鬱之死》及《約齊靈魂在墳墓開生日派對》後，今次《月居人》繼續以月亮作主題，Jer道：「《月居人》想帶出嘅訊息，希望大家唔好亂咁踏入人哋嘅世界，破壞對方嘅秩序，同今年另外兩首單曲一樣，都係好想講一個月亮嘅主題，由頭到尾都係月亮惹的禍。」從過去兩支MV，以月亮wide shot，來到今次《月居人》MV中，Jer跳上了月球表面，Jer介紹自己的角色：「今次我跳咗上月亮，喺MV入面飾演一個離開咗地球，住喺月球嘅月球人，仲由地球帶咗一朵花、一隻兔仔同埋寶石上去，希望可以逃離群眾，可以喺自己世界生活。」Jer的角色留長了頭髮，他笑言：「因為喺月球住咗好耐，冇人幫我剪頭髮，所以留到好長 ！另外臉上加咗銀箔，有一種沾染咗星塵嘅感覺。」

因為故事發生在月球上，所以今次MV製作都投放了很多資源在後期製作上，團隊中集合了來自香港、台灣、加拿大等地9位經驗豐富的視覺特效人才，是一次跨界國際合作，連Jer都覺得自己變得厲害了！他笑道：「我好似演緊一個識超能力嘅人，郁一郁隻手，地球就已經爆炸，亦可以擋到激光，但其實我拍落，先知原來CG嘅畫面我要去演係好難嘅，例如我要望到地球大爆炸，感覺到激光槍射過嚟我要擋，呢啲全部憑幻想去畀反應。」Jer要與導演、美術設計、攝影燈光及後製團隊多次開會及溝通，並於拍攝前先排練，才能確保走位精準。另外加上現場燈光設計，模擬月球表面的光暗位，再配合後期製作，至做出現在《月居人》MV中的完美畫面。

（即時娛樂）