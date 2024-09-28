馮盈盈願分享面對負面報道心得 梁嘉莹拒答會否跟吳芷靖和解 (17:38)

應屆港姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤與友誼小姐王汛文，今天（28日）出席領獎活動，活動安排前港姐陳凱琳、馮盈盈擔任頒獎嘉賓。今屆港姐於決賽後爆出連串是非，馮盈盈稱有留意相關報道，願意跟師妹分享應對心得。她說︰「做這一行，是會有不同問題發生，需要從中學習，令自己能在未來做得更好。提點師妹小心言行？大家也一定會做，不需要特別提點。」陳凱琳稱忙照顧3子，對港姐的新聞有點脫節，連港姐決賽也沒收看。她說︰「三個仔爭贏了看電視，我就靠上網看節目重溫，唯一知道的是今屆港姐冠軍比我年輕10歲，所以我今天穿粉色衣服，希望視覺上能年輕一點。鄭嘉穎可有說今屆冠軍比我靚？他娶了我，一定會說我漂亮，哈﹗」

梁嘉莹上台領獎時沒戴后冠和彩帶，兩物件後來由工作人員送到場。她解釋︰「我今天很早起牀，未睡醒，忘記把后冠及彩帶帶來。」追問是否被負面報道影響心情時，梁嘉莹說︰「沒什麼心情，能夠出席活動，只有開心﹗向兩位師姐請教如何面對負面新聞及壓力？有時間先，我會問，問如何變得更靚。」倪樂琳說日內會相約同屆港姐聚餐，梁嘉莹被問到可會透過聚餐與傳不和的吳芷靖和解時保持微笑地說︰「不回應，不談了﹗」倪樂琳見狀幫忙解圍︰「本身也不尷尬，所以沒有和不和解。我們15位應屆港姐曾在前幾天見面，大家像從前般相處。」梁嘉莹稱當日有跟吳芷靖聊天，但不想多談，總之今後會謹言慎行，拍照時亦會小心姿勢。

4位應屆港姐均說有興趣拍戲，楊梓瑤想演古裝。倪樂琳希望有機會跟陳展鵬、佘詩曼合作，她說︰「我媽媽很喜歡陳展鵬，如我能跟他合作，就可吸引媽媽來探班。」

（即時娛樂）