吳忻熹公開患癌後首露面 精神奕奕中氣十足 有信心靠細胞治療打勝仗 (21:13)

49歲前港姐季軍吳忻熹（Nathaliie，前名吳文忻）上月透露乳癌復發，癌細胞有5至6cm，已達第三期並擴散至淋巴腺。早前接受化療的她難頂嚴重脫髮的副作用，請兩名年幼女兒為自己剃光頭。Nathaliie今晚（28日）聯同兩女兒齊齊以模特兒身分出席其經理人主辦的慈善活動，丈夫也陪伴到場。她精神奕奕地出場，笑容滿面，氣息好好，說話時亦中氣十足。Nathaliie開心地說︰「我覺得自己好精神﹗我依家嘅免疫細胞勁過晒你哋，打咗200幾億T細胞入身體﹗」

Nathaliie表示之前飛到泰國曼谷接受細胞治療，從自身抽出血液並培植血液內的免疫細胞數量，然後將培植出來的免疫細胞打入身體殺死癌細胞。她說︰「細胞治療喺日本、泰國、台灣、內地都有得做，香港就未有。我去咗泰國做，我抽咗出嚟大概1億免疫細胞，20日後培養咗222億自體免疫細胞出嚟，然後打番入自己身體。有個儀器可以令啲免疫細胞去到相關嘅位置打癌細胞。我之前啲癌細胞由乳房去咗淋巴，即係血液內有癌細胞，依家第一個目標係半個月後驗血，睇吓個指數仲有冇癌細胞，如果指數係零就代表癌細胞已經冇擴散。預計1、2個星期後，個指數應該會變為零。如果血液內冇癌細胞，即係第一個目標已經成功，之後就處理原位嘅腫瘤，會再有儀器指導你啲免疫細胞殺死啲癌細胞。大概兩個月後再做檢查，睇吓原位癌仲係唔係癌症，如果唔係嘅話，即係已變成一個良性腫瘤，咁之後再切走個良性腫瘤就冇事㗎啦﹗」

Nathaliie表示細胞治療的過程很快，完全不辛苦，沒有副作用。她3星期前到泰國曼谷了解療程及抽血後，上星期再飛到當地接受免疫細胞注射。Nathaliie揚言︰「我依家就算遇到新冠病毒都冇問題，因為我有200幾億免疫細胞，個免疫系統好強﹗我依家生活同飲食一切如常，胃口同狀態都好好，精神過之前好多。之前接受化療時，好多副作用出晒嚟，好辛苦。我之前冇氣同咳嗽，都即刻康復咗好多﹗我已經停咗化療，如果之後有需要先至再做。不過，我試咗呢個治療先，因為真係冇副作用。依家放心晒？未係，要完全康復晒至放心。我就好有信心，我一向崇尚自然方法多啲，覺得自己身體嘅免疫系統係最好嘅醫生。如果可以令到自己個免疫系統咁強，我有信心。我喺泰國嘅時候好開心，又自己去按摩、食好多嘢，去旅行咁樣，因為我嗰邊都有朋友。」Nathaliie透露對細胞治療如此有信心，是因為朋友的爸爸患末期血癌，醫生診斷只餘下幾日命，他兩個月前從英國飛到曼谷進行細胞治療，目前亦正在康復。Nathaliie說︰「血癌末期喎，佢都係做呢個細胞治療。人哋咁難搞嘅case都搞得掂，我覺得我呢個case對佢哋嚟講係好小事。」

談到下月17日的50歲生日，Nathaliie表示不少朋友也約食生日飯︰「我今年嘅生日願望係快啲好番，身體健健康康﹗兩個女點樣同我一齊面對？佢哋直程當冇事一樣，可能因為我都當冇事一樣，一切如常。」Nathaliie坦言將收埋兩年的秘密公開後，發現整個世界變得不一樣。她收到很多資訊，發現抗癌不是只有一種方法。她被問到家人可有叮囑要多休息，不要玩得太犀利時說︰「我都唔係玩得好犀利啫，但係我真係好精神，我唔會勉強自己扮精神﹗我轉咗呢個治療之後，覺得身體真係得喎，行得走得食得瞓得，好似仲健康過大家，連泰國嗰邊都話我呢幾個月應該唔會有啲傷風感冒，因為免疫系統已經好強。我之前應承咗兩個女會嚟撐場，幫佢哋行騷，所以今日就出席活動支持我經理人。」

（即時娛樂）