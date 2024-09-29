古巨基患急性中耳炎 右耳疼痛兼耳鳴 需退出《我們的歌》 (12:25)

古巨基今早在微博宣布因為患急性中耳炎，需退出內地節目《我們的歌》。（微博圖片）

古巨基今早（29日）突然在微博透露因為患急性中耳炎，需要退出內地節目《我們的歌》。基仔解釋在26號冲完涼不久，突然感到右耳刺痛兼聽覺模糊，但由於當時是半夜時分，所以打算翌日起牀後再看狀况，豈料第2天醒來情况依然，他便立即求診專科醫生。

基仔寫道：「醫生檢查並在我耳內擷取圖片後，發現我右耳膜及周圍發炎紅腫有耳瘡，診為急性中耳炎，屬感染病毒所致。

醫生說估計我右耳當時聽力下降了一半，建議我除了用藥之外，還必需要休息，但我告訴醫生當天傍晚我需要飛往上海，準備接下來的幾天綵排和演唱，醫生說這樣對耳朵會有風險。

星期五傍晚，我和太太還是堅持出發前往上海，抵達後便直奔錄影棚綵排。如以往的習慣，雙耳戴耳機，綵排了約一小時。

回到飯店後，右耳感覺疼痛和耳鳴，聽力比之前情況變得更弱，以及因聽力不平衡導致暈眩，太太看著這情況有點擔心。

在這個病況下，除了沒有把握作正常表演外，還有擔心長遠創傷留下後遺症的風險。經理人和我最終只能向《我們的歌》劇組提出退出節目的請求，以免影響節目的線上直播。

在此，我要向東方衞視以及《我們的歌》劇組致歉，為大家帶來了各種不便，並感謝大家的諒解。同時我也要向與我合作的兩位年青歌手黃霄雲、王赫野致歉，沒辦法與兩位帶來準備好的舞台。待我痊愈後，我們一定要約好再續合作的緣份。

最後，向各位期待這次《我們的歌》的樂迷們致歉，期待我盡快康復，能再次為大家帶來我的音樂和舞台。」

（即時娛樂）