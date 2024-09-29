無窮之路4｜攝影師遭流浪狗咬至見血 陳貝兒登「天鯤號」開眼界 (15:02)

攝影師遭突如其來的流浪狗撲出咬傷兼流血，由於現場衛生環境極差，團隊即擱置拍攝工作並馬上將受傷攝影師送院接受治療。（無綫提供圖片）

Janis在節目中將登上這艘長140米、寬27.8米及深9米的超大型造島神器，與大家一起見識「天鯤號」的日常操作。（無綫提供圖片）

由陳貝兒主持的無綫節目《無窮之路IV─一帶一路》今晚（29日）10點播出半小時製作特輯。《無窮之路4》攝製隊花了2個月時間、走訪馬達加斯加、埃及、希臘、塞爾維亞、沙特阿拉伯、阿聯酋及肯尼亞一帶一路7個沿線國家拍攝。這次繼續面對重重困難，除了「高溫」及「抵抗力」考驗，攝製隊還需面對「無預警意外」及「治安」兩大挑戰。

先說治安問題，攝製隊這次走訪全球十大最貧窮國家之一的馬達加斯加，該處連一支紅綠燈都沒有，四處可見交通警駐場人肉指揮交通；攝製隊走訪當地市集，發現由於當地民眾「未必夠錢成包買」，故很多日常用品包括衛生巾等都是拆開逐件出售。

陳貝兒（Janis）拍攝期間「步步驚心」，透露每次攝製隊拿攝影器材出來拍攝，均能感覺到隨時被搶劫的危機。為保護攝製隊，《無窮之路4》採訪的內地項目組請了兩名荷槍實彈的憲兵同行護駕。眾人在肯尼亞貧民窟拍攝期間，拿著細機四出拍攝的攝影師，遭突如其來的流浪狗撲出咬傷兼流血，由於現場衛生環境極差，團隊即擱置拍攝工作，並馬上將受傷攝影師送院接受治療，前後共打了4支狂犬針，Janis在製作特輯中憶述當時情景時，仍猶有餘悸。

雖然拍攝旅程一波多折，但攝製隊還是為觀眾爭取拍攝很多珍貴鏡頭，當中有些更是激罕開放給電視台拍攝的項目！先說一年一度的宗教盛事—麥加朝聖，每年均吸引過百萬虔誠的穆斯林教徒，從四面八方遠道前來參與，而且一直不開放對外拍攝。為了帶觀眾一睹這個神聖又大型的歷史性畫面，攝製隊幾經辛苦才成功向項目組申請、以工作人員身分入場見證。

另外攝製隊亦見證兩樣大型超級基建，分別是難得對外開放給傳媒拍攝、位於波斯灣皇家海域的造島神器「天鯤號」，以及過萬噸醫療艦—中國海軍和平方舟號。「天鯤號」是內地第一艘完全自主設計建造的重型自航絞吸挖泥船，每小時挖泥量為6,000立方公尺，1小時可將一個標準足球場挖深1公尺，又被譽為「大國重器」。

Janis在節目中將登上這艘長140米、寬27.8米及深9米的超大型造島神器，與大家一起見識「天鯤號」的日常操作，並會與船上的工作人員訪談。

（即時娛樂）