郭珮文求學時曾遭欺凌致社恐 行性感成上位捷徑 情傾熟男 (16:13)

23歲的郭珮文（Juliana）接受由梁泰來主持的節目《星光背後》訪問。郭珮文去年美國大學畢業後回港參選港姐，雖然決賽五強止步，但憑「最強Body」極速上位，先撼贏三甲率先被安排入劇組及亮相綜藝節目，人氣贏盡同屆港姐。

郭珮文在劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》中的演出被指「天然呆」，她解釋源於初中被欺凌導致社交恐懼症，她說：「我諗有好多因素導致我有社恐，可能我細個因為肥，被同學排斥欺凌我，都有可能係我以前講嘢太直傷害到人，之後人哋反映畀我聽，佢哋唔鍾意，又有可能係屋企人對我期望好高，經常拎我同其他人比較，令我自信心愈來愈少。」

原來Juliana升中入讀名校階段，體重曾有130磅：「我超鍾意食嘢，屋企人又無阻止我，任我食，曾經試過去燒烤任食自助餐，我食咗人哋15碟肉，嗰時就好肥，1.5米高成130磅。」亦因中一和中二曾被同學欺凌，使她決心在外地升學：「中一、中二都好唔開心，被人欺凌都係令我想出國讀書原因，同埋當時覺得喺香港讀書好壓抑，我又讀緊間名校，學習好大壓力，成日要補習，同學仔又唔係好想同我玩，所有嘢加埋就令到我有啲唔開心。」Juliana指在海外升學時踏入青春期，開始注重外表並控制飲食兼做運動，順利減肥成就今天驕人身段。

Juliana參選港姐後行運一條龍，落選不足3個月就獲邀入劇組，伙拍黃宗澤演重頭劇；首次參與台慶還以「搓包剪揼」贏了馬國明，獲得42萬現金大獎。對於得獎一刻被形容無反應或天然呆，Juliana反說：「當時真係有啲嚇親，唔係無感覺，因為無諗過會中，覺得冇可能，因為我啲運氣從來都無咁好過，最初以為唔關自己事，睇下係邊個中獎，點知聽聽下先知叫緊自己，個下仲以為係自己聽錯，等到隔籬個朋友拍下我，先知係自己得獎，真好驚訝，覺得自己好好彩。」

有指她憑驕人身材極速上位，她亦經常在社交平台分享性感照，她大方說：「我見到報道用我身材去做標題，話我最強body唔敢當，因為我唔覺得自己有幾好，但畀咗呢啲title我，我都好開心。」Juliana承認性感是女星上位捷徑，讓大眾加速認識她，她亦不抗拒性感演出：「我唔介意，但都要睇下個尺度，我底線係唔可以露點。」

談及感情，Juliana指至今有過3段認真感情，初戀發生於15歲：「因為我係香港同英國都係讀女校，初戀要去到美國先發生，嗰時15歲係好單純愛情。3段關係都很長時間，都以年計，都係同中國人拍拖，但拍得耐咗大家發展方向都唔同，最後就分開。」

Juliana指回港後至今單身，至於入娛樂圈後，有沒有遇過追求者？她說：「唔覺得娛樂圈係好混亂，因為根本都無人搵過我，都無人溝我！」談理想對象，Juliana情傾成熟男性，過往的3段情，男友們都比她大2年至10年：「我係鍾意比較有責任感同心地善良嘅男仔，同埋我係鍾意大過我嘅男仔，因為成熟啲同埋有擔當，試過同大我10年嘅人拍拖，我鍾意被人照顧感覺。」Juliana大讚黃宗澤：「佢係筍盤呀，佢各方面都咁完美，可惜佢唔要我，我都唔知佢會鍾意啲乜！」

（即時娛樂）