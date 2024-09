next

黎姿(Gigi,現名:馬黎珈而)2008年與富商馬廷強結婚後淡出幕前,打理醫學美容生意成為商界女強人,躋身上流社會成為豪門闊太。後天(10月1日)是Gigi的53歲生日,她近日陸續與幾位名媛好友聚會慶祝,除了同樣嫁入豪門的多年好友李嘉欣,還有李國寶的新抱、東亞銀行聯席行政總裁李民橋太太李鄺保瑜(Bonnie)、已故四大家族後人周啟邦新抱周黃泳霖(Jenny)、永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡,每位均出身名門,身分殊不簡單。

Gigi在社交平台分享合照及留言︰「Feeling so loved celebrating my birthday with amazing friends﹗(和很棒的朋友一起慶祝我的生日真是太棒了﹗)」李嘉欣亦有發文送上祝福:「提早為女神黎姿祝賀生日快樂,永遠美麗幸福﹗」Gigi與李嘉欣多年來均有為對方慶祝生日,情同姊妹,惟近年被指即使同場也沒合照,曾惹來網民揣測是否閨密情有變。

(即時娛樂)