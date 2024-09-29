江若琳首帶兒子飛布吉慶祝37歲生日 Oscar不滿被稱為「老蕭」 (17:50)

明天（30日）是江若琳（Elanne）的37歲生日，她與丈夫蕭唯展（Oscar）首次帶1歲兒子立鈞（Owen）飛到泰國布吉旅行慶祝。首次坐飛機的Owen在機程上乖巧沒扭計，令Elanne放下心頭大石。Elanne昨天在社交平台分享一家人由香港機場出發、在飛機上及在當地旅遊時的照片，她說︰「自從2017年同老蕭拍拖開始，每次我嘅生日trip，佢都一定會帶我去布吉玩，呢個地方好似已經成為生日唔知點解必到之地。除咗疫情嗰幾年，一通關嗰年我哋又係嚟布吉，但原來當時肚入面已經有個豆咁大嘅bb包。兩年後佢終於可以參與其中啦，旅程開始前好緊張，好驚佢會唔適應，搭飛機會喊。」

Elanne感謝航空公司的細心安排，令他們能迅速辦好登機手續。機組人員更提供了很多食物，Owen全程吃得非常開心。她續說︰「機上超級多好嘢食，肥包食得好開心，最感動係高空中竟然有生日驚喜，多謝你哋﹗今日係Day 1，旅程正式開始，bb包勁開心，作為老母原來見到佢好開心，你就幾攰都唔記得！我相信今年呢個Owen first trip一定係我最難忘嘅一個﹗飲杯啦，仔！#我仔可以同佢老友而我都可以同我老友一起旅行 #我哋由兩個少女嘅出走變成一家大細嘅出走」

不過，Oscar不滿地在老婆的帖文下留言︰「蕭就蕭，點解要加個老字喺前面？」Elanne對朋友解釋︰「因為佢真係老了，依家好似阿叔。」

（即時娛樂）