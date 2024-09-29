歐倩怡復出幕前做主持 嘆求職困難 拒談前夫郭晉安 (21:06)

歐倩怡（Cindy）自覺因為年紀較大、欠缺相關工作經驗及過去的藝人背景，在求職上比一般人困難。（林蘊兒攝）

歐倩怡（Cindy）今年5月宣布與郭晉安離婚，回復單身的她近日重返幕前，伙拍敖嘉年、朱智賢合作主持HOY TV節目《健康關注組》。Cindy受訪時稱仍在適應拍攝工作︰「我發現記性不及從前，要花教多時間背稿，讀稿時會『食螺絲』。如有機會，會嘗試接其他工作訓練自己。」談到她早前透露離婚後有經濟壓力，Cindy解釋︰「我現在當營養師，人工跟從前當藝人時不同，加上生活水平改變，自己也要努力。」至於可會為此向前夫求助，她表示︰「不說了，不便再回應。我現在專注工作﹗」

Cindy稱有透過求職網找工，但自覺較普通人困難。她說︰「我年紀較大、欠缺相關工作經驗，過去的藝人背景亦可能會令人覺得我麻煩，而且我有一段很長的時間沒工作。我曾在中醫診所兼職了15個月，直至今年7月辭職，最近有大學請我做兼職研究工作。」Cindy稱如有機會，願意同時兼顧幕前及幕後工作。談到正在外國留學的16歲長子，她笑言︰「我很想前往探望，但要先獲兒子批准，唯有每晚跟他聯絡。一對仔女開始長大，有自己的生活圈子，不像從前那麼愛黐住媽媽。」

首次與Cindy合作的朱智賢說兩人也健談，因此很快熟絡起來及建立出默契。談到她不時拍短片擺上社交網，朱智賢直言要保持曝光率︰「男友比較忙，我不敢找他一起出鏡，多數是他負責拍攝。我私藏了他大量『黑圖』，公開的話定有很高點擊率。」敖嘉年透露將拍劇，同時會創作電影劇本，稍後要飛馬來西亞進行籌備工作。

（即時娛樂）