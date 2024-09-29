鄭中基暫別演藝圈 今晚高雄最後一唱 感性稱人生必有高低 (22:53)

鄭中基（Ronald）兩場《Fragments of Wonder世界巡迴演唱會》昨晚（28日）於台灣高雄巨蛋開鑼，全場爆滿，兩晚合共有20000觀眾捧場。Ronald上月自爆患抑鬱症及有酗酒問題，將在高雄站演唱會後暫停工作，由太太余思敏陪伴前往美國進行戒酒療程。他今晚在第二場演唱會上開心的對現場樂迷說︰「真的特別開心，因為高雄場完全沒有做任何宣傳和訪問就完售了，其實真正厲害的人是你們，真的很感謝大家，你們是我的老闆！」

Ronald在演唱會上唱出近40首作品，包括《搬屋》、《半個我》、《痴心絕對》等。唱完《我代你哭》後，Ronald表示︰「來到台灣站最後一場，想找一位長得帥、會唱又會演戲的人合作。本來還在想除了自己外，還有沒有這麼優秀的，唉，居然找到了﹗盧廣仲﹗」盧廣仲出場，與Ronald合唱歌曲《左右為難》。Ronald分享2015年在劇組裏認識盧廣仲的情形，稱當時他到台灣拍電影，盧廣仲來探班，導演就介紹他們認識。Ronald隨即對盧廣仲說︰「現在順便藉着這個機會向你道歉，當時我應該沒有很熱情，因為那時候太餓了，劇組買了涼麵，我就忍不住...」兩人在台上一唱一和，現場觀眾捧腹大笑。

唱出《沒聽過的歌》後，Ronald感性地說自己身為香港歌手，首次到高雄開唱就獲得好的票房成績，內心十分感動。他不捨地說︰「高雄歌迷真的很熱情，很感動也很感謝大家這麼支持我，我想我永遠忘不了此刻美好的回憶。這個巡迴已經跑了400多天，對很多歌手來說是小case，但對我來講已經是破紀錄了！因為除了做音樂、還要拍戲、YouTube及管理公司和公司的新人。其實人生一定會有高峰一定會有低潮，事情或許不是我們能控制的，我們能做的就是調整自己積極面對，我已經盡力了，因為大家的支持我今天也做到了！希望將來在大家的開心小碎片裏面有今晚的片段，我一定不會忘記你們的熱情。」

（即時娛樂）