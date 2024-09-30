馮德倫上海出席新片首映禮 分析演窮兇極惡反派心理 (13:00)

內地電影《浴火之路》明天全國上映，日前電影於上海舉行首映禮及映後分享會，電影導演五百、主演趙麗穎與肖央均有出席，而戲中擔任特別演出的馮德倫（Stephen）也獲邀出席。

電影故事講述3位不同的家長，都因為孩子被拐而聚在一起，趙麗穎飾演孩子被賣的媽媽櫻子，與一個是孩子被拐6年的老崔，還有因孩子被拐而死、投身打拐事業的趙子山，3人相遇，在尋子打拐的路上與人販子鬥智鬥勇，變得如狼似虎、心如鐵石，最終在警察的配合下成功打拐，也得以彼此療傷的深厚友情。

電影中Stephen演販賣孩子集團的大壞蛋，他以破格形象亮相，梳了一頭魚骨辮子頭的反派形象，在分享會中被問到鮮有演反派，如何拿捏角色？以及這次接拍的原因？Stephen說：「今次角色是反派，而且是個純粹的壞人，為了錢什麼都可以做。電影中我有句對白是『我不數孩子只數錢！』這有別過去演過的角色。另外一個原因接這套電影，因為拐帶兒童也是一個很值得大眾關注的社會問題，首映也有請到一些有經歷過被拐帶的兒童來分享，令人感動。希望大家除了會入場欣賞這套電影，作為娛樂之外，也可以引起大眾對社會的關注。」

不少觀眾看過電影後也大讚《浴》片娛樂性豐富，還看得很爽！Stephen的顛覆造型，觀眾看後更直呼根本認不出他。

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（即時娛樂）