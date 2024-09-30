Nowhere Boys騷前雙喜臨門 操拳7年Nate首次奪獎 漁佬龍舟賽捧盃 (14:10)

寰亞樂隊Nowhere Boys將於10月4至6日，在西九大盒舉行一連3場「NOWHERE BOYS《US》LIVE 2024」。開騷在即，5子積極綵排練歌，同時亦不忘為個人興趣努力。熱愛龍舟競渡的鍵琴手「漁佬」，與鍾情拳擊運動的鼓手Nate，最近都應新歌《放飛之旅》MV預言，現實中齊齊在賽事中捧盃，雙喜臨門，可喜可賀！

樂隊成軍接近10年，大部分作品均由團隊合力創作，當中「作曲擔當」的簡豪銳（漁佬），除了擅長彈鋼琴和小提琴，近年更愛上扒龍舟。早前與隊友組成「飛展龍」參加「2024年大澳小龍錦標賽」，在公開組金碗賽事得第5名，更於「社團混合組銀碟」比賽奪冠，捧兩盃勁開心。

大約一年前開始正式為賽事訓練的漁佬說：「每星期2兩次練習，每次大約2小時。之前有參加過比賽，今年最好成績。其實細個讀書運動會之後，真係未試過將個人耗到咁盡，今次決賽完咗，我直頭講唔到嘢、呼吸唔到，連支杖都拎唔起，上岸同啲兄弟擊掌都幾乎做唔到，畀唔到反應，真係太攰！」

至於經常演出時除衫曬腹肌的鼓手黃彥康（Nate），原來已練泰拳7年，之前只參加過一次非公開賽事，但一秒都未贏過，令他耿耿於懷。於是他的起心肝認真操練，早前參加拳賽，成功於拳腳項目52kg級別勝出。

Nate為賽事認真備戰，更飛泰國特訓一星期，他說：「準備咗6個星期，仲去咗泰國加操，返香港後繼續每日操拳、跑步、舉重，同埋食好多嘢。贏咗比賽好開心和release（釋懷），我打咗拳7年，之前只係試過同一位西洋拳手對賽，但一秒都無贏到，我一直放喺心度，終於今次贏到啦！其實勝負唔係重點，我最想見識專業拳手嘅運作，今次好滿足，即使輸咗我都對得住自己，贏咗就更開心。」

（即時娛樂）