吳慷仁落實簽約內地經理人公司：我不再是一個人 (14:34)

台灣金馬影帝吳慷仁出道16年，多年來都沒有簽經理人，由自己處理工作。早前傳他會跟內地經理人公司「壹心娛樂」簽約，該公司旗下藝人包括李現、馬思純、薛凱琪、趙又廷和陳昊森等。消息一出惹網民洗版熱議，不少台灣網民盼他不要忘本。

今天（30日）吳慷仁在facebook貼相，並正式宣布簽約「壹心娛樂」：「接下來的日子，我不再是一個人，我們會一起走這條修練演員的路...我想...我還是那一個...跌倒了不會喊疼的小孩，爬起來後，我會繼續努力在路上...」

吳慷仁表示入行16年間，頭5﹑6年有師母照顧，近10年則自己埋頭苦幹：「從默默無聞被選擇，從四處奔波去試戲，從被質疑不受期待，直到難得能爭取到表演機會，難得拿到一個不錯的角色，努力表演，再到被觀眾看到，逐漸被肯定；

我一直在過去的表演當中努力嘗試不同，讓自己脫離舒適圈，演員是我的職業，而挑戰不同的角色和劇本，都是我渴望的，努力去詮釋每一個團隊交付給我的角色；

也許獲得過一些掌聲，但從不覺得那是我演員路上最後的答案，我始終相信演員是一條自我修行的道路，還有更多可能值得我去探索與嘗試，就如同我所仰望喜愛的前輩演員們，我不斷追尋著他們的影子，當中有了自己的理解與不同；我嘗試走自己的路。

自己面對這一切的過程中，日復一日，年復一年，有時繞路有時犯錯，直到有了經驗的累積，有些能力在職場內外幫助其他工作的夥伴，讓我獲得了更多的存在感，而在劇組的生活中感受到不論是誰，每個人都是團隊中的小齒輪，緊密連結，不管大小，都有存在的價值。

今天我想以很慎重的心情和你們介紹我的新朋友，壹心娛樂，接下來的日子，我不再是一個人，我們會一起走這條修練演員的路...我想...我還是那一個...跌倒了不會喊疼的小孩，爬起來後，我會繼續努力在路上...」。

（即時娛樂）