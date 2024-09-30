Dear Jane與澳門歌迷定「9月之約」 賀成軍20年 明年5月紅館開騷 (15:14)

樂隊Dear Jane一連兩晚（28-29/9）於澳門倫敦人綜藝館舉行的《Dear Jane Live at The Londoner》演唱會圓滿結束，這次是Dear Jane首次聯同弦樂、敲擊樂等演出，屬一次期間限定音樂共融演唱會。演唱會氣氛熱熾，6000名觀眾與Dear Jane大合唱，昨晚尾場因聲音不適低八度，需要吸氧氣味、飲鹹竹蜂的Tim也愈唱愈精神。演唱會結束前，Dear Jane更宣布喜訊，明年是樂隊踏入成軍20周年，為感謝Fans不離不棄，明年5月Dear Jane約定大家，紅館見！

演唱會亦在一眾弦樂手拉奏下正式揭開序幕，Dear Jane4位成員Tim、Howie、Jackal及Nice在新編曲加上弦樂下，唱出《銀河修理員》、《懷舊金曲之夜》、《脫骹的華爾茲》、 《經過一些秋與冬》及《不許你注定一人》。

進入演唱會第2部分，回歸Dear Jane式經典搖滾音樂前，4人在台上感謝一眾弦樂手，Tim說：「大家請畀多啲掌聲背後出色嘅弦樂手。今次演唱會改編咗唔少歌，加入咗弦樂。倫敦人呢兩場騷可以話係one-off，大家有得睇、有得聽好幸福。剛才係帶大家進入情緒，𠵱家就會開始upbeat。」隨即唱出了《碌架床》、《搖滾理髮廳》、《約翰與洋子》﹑《Dear Christmas》及《2084》，4人邊唱邊遊走台兩邊與Fans打招呼，炒熱氣氛。

緊隨進入Dear Jane crossover敲擊樂部分，分布在台左、中、右三名鼓手，一下一下重擊，節奏分明激鼓聲後，《Yellow Fever》音樂響起，全場一起：「uh oh yellow fever you got me⋯⋯」演唱會進入高潮，Dear Jane還一口氣唱出《永遠飛行模式》、《愛我別走》、《人類不宜飛行》及《地球空心論》等。來到演唱會尾聲部分，「Dear Rock」式歌曲上場，先後有《為何嚴重到這樣》、《到底發生過什麼事》、 《聖馬力諾之心》及新歌《多謝你自己》等，而本身沒有安排encore的Dear Jane，兩場演唱會都因fans熱情下，發放彩蛋。

Dear Jane頭場結束後，觀眾encore之聲此起彼落，令準備落台的Nice走回咪前清唱出了：「寧願沒擁抱共你可到老...」，意想不到6000歌迷竟然跟著一起唱，Dear Jane頓時一臉意外又開心，最後在《祝君好》下Dear Jane正式和觀眾再見。

昨晚尾場，Dear Jane在唱出最後一首《無憾的生存》前，再次感謝澳門觀眾的熱情，因為打從去年9月舉行澳門第2個演唱會，或是今次倫敦人演唱會，門票火速售罄，Tim說：「我哋同澳門、9月都好有緣分，9月份嚟到澳門都見到大家，都會有咁好氣氛，我哋好想做一件事，每年9月都嚟澳門開騷好唔好？」觀眾即時歡呼尖叫，但更想不到是，在完騷全場不捨大叫encore時，Tim出奇不意拋出終極喜訊，說：「今（昨）晚真係玩得好開心，本身無咩特別plan過encore，既然你哋又咁熱情，喺到我話畀大家知，2025年5月紅館見。」

隨即Dear Jane在10周年時推出的歌曲《二十年後的歌》響起，Nice感觸又興奮說：「都係呢一句，好開心我哋嘅歌一齊成長，係第一次紅館講嘅，我哋繼續做，一齊成長、一齊進步，就咁簡單。」然後Dear Jane唱出了《二十年後的歌》，為兩場澳門演唱會圓滿落幕。

（即時娛樂）