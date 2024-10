Dear Jane與澳門歌迷定「9月之約」 賀成軍20年 明年5月紅館開騷 (15:14)

next

樂隊Dear Jane一連兩晚(28-29/9)於澳門倫敦人綜藝館舉行的《Dear Jane Live at The Londoner》演唱會圓滿結束,這次是Dear Jane首次聯同弦樂、敲擊樂等演出,屬一次期間限定音樂共融演唱會。演唱會氣氛熱熾,6000名觀眾與Dear Jane大合唱,昨晚尾場因聲音不適低八度,需要吸氧氣味、飲鹹竹蜂的Tim也愈唱愈精神。演唱會結束前,Dear Jane更宣布喜訊,明年是樂隊踏入成軍20周年,為感謝Fans不離不棄,明年5月Dear Jane約定大家,紅館見!

演唱會亦在一眾弦樂手拉奏下正式揭開序幕,Dear Jane4位成員Tim、Howie、Jackal及Nice在新編曲加上弦樂下,唱出《銀河修理員》、《懷舊金曲之夜》、《脫骹的華爾茲》、 《經過一些秋與冬》及《不許你注定一人》。

進入演唱會第2部分,回歸Dear Jane式經典搖滾音樂前,4人在台上感謝一眾弦樂手,Tim說:「大家請畀多啲掌聲背後出色嘅弦樂手。今次演唱會改編咗唔少歌,加入咗弦樂。倫敦人呢兩場騷可以話係one-off,大家有得睇、有得聽好幸福。剛才係帶大家進入情緒,𠵱家就會開始upbeat。」隨即唱出了《碌架床》、《搖滾理髮廳》、《約翰與洋子》﹑《Dear Christmas》及《2084》,4人邊唱邊遊走台兩邊與Fans打招呼,炒熱氣氛。

緊隨進入Dear Jane crossover敲擊樂部分,分布在台左、中、右三名鼓手,一下一下重擊,節奏分明激鼓聲後,《Yellow Fever》音樂響起,全場一起:「uh oh yellow fever you got me⋯⋯」演唱會進入高潮,Dear Jane還一口氣唱出《永遠飛行模式》、《愛我別走》、《人類不宜飛行》及《地球空心論》等。來到演唱會尾聲部分,「Dear Rock」式歌曲上場,先後有《為何嚴重到這樣》、《到底發生過什麼事》、 《聖馬力諾之心》及新歌《多謝你自己》等,而本身沒有安排encore的Dear Jane,兩場演唱會都因fans熱情下,發放彩蛋。

Dear Jane頭場結束後,觀眾encore之聲此起彼落,令準備落台的Nice走回咪前清唱出了:「寧願沒擁抱共你可到老...」,意想不到6000歌迷竟然跟著一起唱,Dear Jane頓時一臉意外又開心,最後在《祝君好》下Dear Jane正式和觀眾再見。

昨晚尾場,Dear Jane在唱出最後一首《無憾的生存》前,再次感謝澳門觀眾的熱情,因為打從去年9月舉行澳門第2個演唱會,或是今次倫敦人演唱會,門票火速售罄,Tim說:「我哋同澳門、9月都好有緣分,9月份嚟到澳門都見到大家,都會有咁好氣氛,我哋好想做一件事,每年9月都嚟澳門開騷好唔好?」觀眾即時歡呼尖叫,但更想不到是,在完騷全場不捨大叫encore時,Tim出奇不意拋出終極喜訊,說:「今(昨)晚真係玩得好開心,本身無咩特別plan過encore,既然你哋又咁熱情,喺到我話畀大家知,2025年5月紅館見。」

隨即Dear Jane在10周年時推出的歌曲《二十年後的歌》響起,Nice感觸又興奮說:「都係呢一句,好開心我哋嘅歌一齊成長,係第一次紅館講嘅,我哋繼續做,一齊成長、一齊進步,就咁簡單。」然後Dear Jane唱出了《二十年後的歌》,為兩場澳門演唱會圓滿落幕。

(即時娛樂)