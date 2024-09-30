張敬軒學面對生離死別 10年內不養貓 解讀潮語「NTPKJ」 (16:21)

張敬軒（軒仔）與女團VIVA昨晚（29日）在中環海濱活動空間舉行的音樂會，擔任表演嘉賓，因愛貓Lesile離世承受錐心之痛的軒仔外形消瘦了，但獻唱3首歌發揮水準，獲台下歡呼嗌安歌，最後他清唱《櫻花樹下》滿足大家要求。

軒仔表演前受訪，對於痛失愛貓Lesile後，要繼續應付演出，他表示：「入行多年，已習慣身上有個掣，按掣就要進入表演狀態，但回家後的狀態是有受影響。（日前開直播抒發心情？）Lesile走了真的很難過，當時情緒有點頂不住，想有人陪伴，開直播能分散注意力，療癒了我。」

他指身邊朋友也傳短信問候，但為了10月澳門演唱會，減少約朋友見面聚會，他說：「我都40幾歲了，都要學面對生離死別，但10年內都不打算再養貓，因為工作佔很多時間，之前很少時間陪Lesile，我很內疚，家裏的狗很多是童年開始養，但Lesile是2007年才來我家，當時我忙開餐廳，到牠身體變差，我就想多些陪牠，之前帶過牠嘗試了自然療法，控制腫瘤。」

提到澳門演唱會將舉行15場，軒仔稱已展開排練，會加插新元素，務求以靚人靚景滿足入場觀眾，並邀請台灣和內地歌手任嘉賓。

關於軒仔與舞蹈員對話中，出現「NTPKJ」成為熱話，網民又封新潮語，他解釋：「這幾個字是廣東話拼音，是『你條拼勁仔』的意思，用來讚努力的年輕人。（怎看網民解讀？）中文博大精深，我覺得上網交流可以學到很多東西！」他笑指3位「拼勁仔」也有來音樂會後台探班，覺得跟年輕人相處，是個學習機會，訓練自己耐性。

問到有沒有考慮開公司培育簽年輕人？軒仔笑說：「交給公司做，我已忙於照顧拼勁仔，不過12月也會開班教唱歌，到時請專業導師在工作坊授課，我負責站在隔籬，因為教班講求專業，我沒法定期開班。」同門小師妹女團VIVA同場演出，軒仔大讚4位成員很乖，又透露自己將借出「發迹屋」供她們當女生宿舍拍攝節目 。

VIVA演出期間曾遇上音響失靈，她們處變不驚，淡定重新表演。VIVA受訪時表示首度在戶外演出有點緊張，多謝大師兄軒仔私下派貼士，分享演出經驗以及講解不同音響器材功能。對於軒仔借發迹屋作拍攝，VIVA相當感恩，笑言希望能夠沾他的旺氣。

（即時娛樂）