吳君如黃金戰衣現身印度電影頒獎禮 有意進軍寶萊塢 (17:35)

提到大師班講座，Peter透露自己與Kabir Khan是多年好友，雙方一直有合作的計劃，希望將華語及印度電影帶到國際舞台。（大會提供）

陳可辛和吳君如盛裝出席在阿布扎比舉行的第24屆國際印度電影大獎頒獎禮。（大會提供）

陳可辛（Peter）和吳君如日前出席阿布扎比舉行的第24屆國際印度電影大獎頒獎禮（International Indian Film Academy Awards，IIFA Awards），今次阿布扎比之行，陳可辛先與印度名導Kabir Khan共同主持大師班講座，隨後與君如現身頒獎禮，跟Kabir Khan頒發最高榮譽最佳電影大獎，予得獎作品《Animal》。

君如跟Peter在台上表示非常榮幸參與盛事，亦喜與一眾寶萊塢巨星交流，當中君如更大讚Bollywood歌舞表演，揚意進軍當地影圈！

為隆重其事，君如以一襲金色珠片斗篷配黑色晚裝長裙，登上頒獎禮綠地氈，造型優雅與活力並重，她表示：「今次戰衣係特意迎合『金光閃閃寶萊塢』嘅主題，所以加咗好多珠片同寶石，成件禮服閃閃生輝，好多寶萊塢巨星都讚我靚，真係好開心。」君如在社交平台分享戰衣，笑指似足當年羅文演唱經典金曲《小李飛刀》的歌衫。

頒獎禮星光熠熠，君如喜遇一眾Bollywood巨星，包括終身成就獎得主希瑪馬連尼（Hema Malini）、印度影后蘭妮慕克吉（Rani Mukerji）以及當晚頒獎禮主持人、國際級寶萊塢巨星沙魯克汗（Shahrukh Khan），眾人亦把握機會合影和交流。

談到當晚頒獎禮的感受，君如毫不掩飾她對寶萊塢歌舞表演的驚嘆：「現場睇到表演，真係好震撼，無論係影帝影后，或者唔同年齡嘅演員，佢哋都跳得好好，嗰份熱情同活力真係好感染我，搞到自己都好想上台跳，甚至諗住進軍寶萊塢。」

頒獎禮後，君如及Peter出席沙魯克汗舉辦的私人派對，跟一眾電影人交流時，君如亦不忘談及她主演的新片《我談的那場戀愛》，電影剛在香港票房突破1000萬大關，導演Kabir Khan已經欣賞過電影，大讚「Fabulous」，雖然新戲並非寶萊塢式歌舞片，但君如表示愛情故事世界共通，更笑言考慮為電影補拍一場寶萊塢式的歌舞戲，以融入印度觀眾口味。

Peter對於今次的盛會亦印象深刻：「呢次係我第一次同Shahrukh Khan見面，佢喺寶萊塢有30年嘅巨星地位，當晚頒獎禮佢又主持、又唱又跳，最後仲攞咗今屆最佳男主角，6個鐘頭嘅頒獎禮，由頭到尾都係佢掌控全場，體力及魄力驚人。」

Peter認為今次經驗令他大開眼界，又形容為寶萊塢沉浸式體驗：「頒獎禮凌晨3點才結束，私人派對於凌晨4點開始，簡直盡興到第二朝！不得不說，今次係我哋整個職業生涯中最疲憊經歷，由早上5點就凌晨到達當地，大師班上午11點30分舉行。然後下午與印度電影製作人見面，之後再直接參加頒獎典禮及私人派對。當我和君如回到房間時，已經是早上6點。 25小時不間斷！」

當晚頒獎典禮更高達6億6000萬收視率、22億社交平台轉發相關帖子，場館更坐滿25000人，Peter笑言可能是她跟君如，人生參加過最大型的頒獎典禮。

提到大師班講座，Peter透露自己與Kabir Khan是多年好友，雙方一直有合作的計劃，希望將華語及印度電影帶到國際舞台：「我哋都係對方電影嘅粉絲，未來都希望可以互相監製對方嘅電影。」

在講座中，Peter與Kabir Khan就全球電影市場的變遷展開深入討論，尤其針對年輕影迷的觀影習慣，2位大導演分別從華語及寶萊塢影壇的角度，探討如何應對市場轉變，亦談及中國和印度市場，如何影響導演的創作願景，以及如何在面對商業挑戰的同時保持創意的完整性。講座反響熱烈，現場觀眾亦對香港與印度本土電影，如何走向國際市場充滿興趣。

（即時娛樂）