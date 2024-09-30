披荊斬棘4｜挑戰國標舞托舉用護腰 李克勤轉圈轉到暈 (18:04)

《披荊斬棘4》日前舉行第4次公演，李克勤等各部落隊長，以圓桌會議的形式介紹各自的殺手鐧，這次公演將會動用全員，以衝擊前3場公演最高的火力，而克勤部落以X-song《十字街頭》率先出戰。

克勤、林志玲老公黑澤良平（AKIRA）、秦昊及黃瀟在中世紀復古奢華的舞台，上演一場感情戲。故事講述克勤飾演的大老闆，試圖掌控女舞者命運，將其與代表貴族公爵的AKIRA聯繫，而純愛青年黃瀟與女舞者之間的濃厚的感情，在跌宕起伏交鋒後，少年少女代表理想主義獲勝，秦昊作為敘事者的角色穿插其中，呈現極富歌劇色彩的舞台。《十字街頭》以國標舞方式呈現，貼合舞台背景和歌曲節奏，克勤為完成托舉等難度動作，也用上了護腰，最終表達舞台角色。

練習時，克勤坦言拉丁舞跟平常他有跳過hip hop或是其他舞蹈有點不同，他說：「佢就好似嗰種藝術歌曲，比如我抱住嗰個女仔去轉嘅時候，唔一定要數一二三四五六七八，佢冇咁死板，我係用嚟排其他舞心態、嗰種形態排拉丁，係完全冇嗰種感覺，第二就係其實你嘅方向都唔同。」跟舞蹈老師排練轉圈時，克勤雖然很快上手，但轉完後大叫：「好暈呀，我有啲想嘔！」雖然克勤口講拉丁太難，但仍努力練習，「都希望令觀睇出嚟，『咦！ok喎！唔錯喎。』冇拖累人喎。」

（即時娛樂）