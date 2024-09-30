Twins完成廣州演唱會 阿Sa用生命唱歌 返家先知發燒 (17:46)

Twins在廣州演唱會換了新歌衫，阿嬌笑言：「我睇網上留言，有人話我似西蘭花。」阿Sa則說：「我覺得我哋係西瓜囉，我係西瓜肉，你係出面塊皮。」（大會提供）

《Twins Spirit世界巡迴演唱會》於廣州順利完成兩場演出，全場爆滿，氣氛熱烈，整晚首首經典歌都是萬人大合唱，仿如萬人大型KTV，廣州是Twins內地巡唱第10站，由香港年初演唱會揭幕後，Twins已經唱了25場，緊接還有汕頭及佛山，內地巡唱完畢後，11月開始便飛去美加、英國、新加坡等地開騷。

來到廣州站，Twins搞搞新意思，來一個「Twins點歌 Fans唱」環節，阿Sa（蔡卓妍）說：「嗱，就咁嘅，晚晚都係你哋點歌，不如我同阿嬌點歌，你哋全場唱畀我哋聽？」歌迷立即大叫：「冇問題！」全場萬人合唱《死性不改》送給Twins，令Twins感動不已，阿Sa說：「我哋雞皮又出嚟啦！」

Twins在廣州演唱會換了新歌衫，分別以粉紅及粉綠公主出場，歌迷大讚好靚，阿嬌（鍾欣潼）笑言：「我睇網上留言，有人話我似西蘭花。」阿Sa則說：「我覺得我哋係西瓜囉，我係西瓜肉，你係出面塊皮。」

昨晚第2場，在Encore環節，阿Sa突然於休息飲水時向阿嬌說：「我好似有啲作病，出晒虛汗咁，頭有啲痛、喉嚨又有啲痛，全身都痛喎.....我要唔要戴口罩呀？你驚唔驚？」阿嬌笑道：「我唔驚呀，我諗你可能係咪太熱，焗親呀？」唱完串燒經典金曲後，阿Sa坦言：「簡直係用生命唱歌！」之後坐在舞台上：「等等先，阿姐我要坐下....頭暈。」

休息一會後，她才表示：「ok！得啦！」再用盡全部氣力，唱出《零4好玩》及《人人彈起》2首快歌，全場觀眾瘋狂衝到最前，又起身跟唱跟跳，氣氛熱烈。

演唱會完結後，阿Sa即時回港，返家後量體溫，於Ig Story中貼出「37.5」體溫探熱針。今早阿Sa表示：「其實問過醫生，話37.5溫度係好輕微，今早休息過後已經好番好多，冇再燒啦！噚晚就真係唱到最後，係台上面係用生命唱歌，用意志力叫自己頂住。但係觀眾，歌迷太好啦，反應太勁，好似不停幫我打緊強心針，最尾兩隻快歌，我直頭投入到都唔記得咗自己頭痛頭暈。」

11月Twins於溫哥華開騷，阿Sa生日在演唱會中度過：「係呀，11月就開始外巡啦，會去英國﹑美國﹑加拿大及新加坡等，會喺多倫多過生日，11月20日就係溫哥華演唱會，之後23日就過多倫多唱，正日係個邊同親友，小學同學見面，好多年冇見佢地呀！終於有一年可以一齊過生日囉，都幾期待。」

阿嬌則說：「上次我生日喺演唱會慶祝，今次到阿Sa生日喺工作中渡過，有大家陪住佢嘛，都應該會好開心。」

（即時娛樂）