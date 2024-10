韓國人氣女團Blackpink泰籍成員Lisa日前在美國紐約中央公園舉行的《Global Citizen Festival》演出,透過Veeps串流平台直播,Lisa首度公開獻唱10月3日才推出的新歌《Moonlit Floor》,不過有粉絲質疑她演出期間「咪嘴」,並非真唱,形容為毫無必要,也令情况相當尷尬。

另一方面,Lisa的經理人公司透過社交媒體發布了《Moonlit Floor》的預告片,據悉新歌提到「Green-eyed, French boy got me trippin'. How your skin is always soft. How your kisses always hit.」,歌詞中提到的「綠色眼睛法國男孩」,疑影射跟她傳緋聞的LVMH集團三公子Frederic Arnault。

