陳奐仁堅持音樂夢 自覺人生理想：有700萬個親戚 (19:29)

陳奐仁（Hanjin）到新城廣播接受黎莉主持的《勁爆樂勢力》錄音訪問，Hanjin遇上玩得的黎莉，合照時擺出鬼馬甫士，2人用節目牌分別遮樣，叫大家猜猜他們是誰，十分搞笑。

Hanjin在10月5日假座東蒲胡李名靜體育館舉行《陳奐仁Raw Jazz 15周年爵士音樂會》，慶祝入行15周年，他說：「今次音樂會中文名叫『攞着數』，大家嚟攞下我哋啲着數，開騷前會有酒飲。」

Hanjin百足咁多爪，同時兼備作曲家、填詞人、唱片監製、混音師、歌手、歌唱評判，不過他在訪問中，細訴於2009年推出首張《Raw Jazz》爵士碟時遇上阻滯，他說：「一開頭唔係想做Jazz，我想做搖滾明星，去酒吧唱搖滾歌，參加搖滾比賽，攞晒啲獎，覺得自己應該有機會啦，又唱得又彈得，點知唱片公司個個都話我唔睇得，個樣同音樂好唔夾，所以嗰時搵唔到人出碟，我一句粗口，咪自己出囉，後來出錢搵朋友幫手出咗隻碟。」

成功推出唱片的Hanjin，心情卻猶如坐過山車，他續說：「Jazz碟比較冷門，賣唔好冇人怪你，好彩隻碟成績都唔錯，跟住再做其他流行碟，又開紅館騷，我又淆底，問主辦單位有咩可以再好啲，佢話『你可以紅啲』，後尾為咗想紅啲就去咗拍劇，拍完劇入咗屋就紅咗啲。」Hanjin透露當時走出街，會有不少途人跟他打招呼，去街市買菜又會有不少贈品，他說：「幾好呀，好似我偶像周潤發話齋，佢話佢有700萬個親戚。」

黎莉問Hanjin在他「紅咗啲」的時候可有感到開心？Hanjin坦言沒有：「我擺明唔係劉德華嘛，尤其係嗰一刻，我只係比較出名嘅音樂人或者唱片監製，我憑電影《李小龍》攞金像獎最佳新演員，除咗我父母好開心、我啲朋友好開心，同埋劇組好開心，我冇見到咩好大分別，啲影帝成日話一攞金像獎，你之後一兩年都唔使撈，因為你一攞獎，啲人覺得你加咗價。」

Hanjin至今仍繼續堅持他的音樂夢，但要搵錢有很多不同途徑，Hanjin笑稱：「我諗我唔夠貪錢，又好固執，想追個夢，我冇黃貫中咁靚仔，不過經歷咗咁多嘢都開心，拍戲有獎嘅，又喺香港搵到舒適生活，有700萬個親戚，所以人生好理想。」

（即時娛樂）