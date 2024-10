next

MIRROR成員呂爵安(Edan)與昔日大學室友兼香港劍擊運動員蔡俊彥(Ryan,蔡仔),日前同場出席品牌活動,2人甫見面即握手兼咬耳仔,Edan昨天(9月30日)在社交平台貼出和Ryan合照,並鬧着玩貼了蔡仔極罕黑圖:「當年嘅大學roommate,又點會諗到有一日會喺個fashion event到碰面,So happy to see you bro,繼續一齊各自努力。附上極罕有蔡仔(同自己)黑圖 #以前個樣咩事 #搵相先發現原來我哋極少影相 #咁耐冇見竟然係喺event見。」Ryan也在Edan的Ig留言並識做地Tag歌:「漸漸我們...」。

(即時娛樂)