蔡俊彥憶住Hall點滴 讚Edan夠義氣不忘本：最棒的朋友 (12:36)

MIRROR成員呂爵安（Edan）與昔日大學室友兼香港劍擊運動員蔡俊彥（Ryan，蔡仔），日前難得同場出席品牌活動，2人合照兼閒聊，事後Edan在Ig貼合照兼附上2人以前極罕黑圖。

今日（1日）凌晨蔡仔在社交平台撰長文，憶述和Edan住大學宿舍時的點滴，他大讚Edan為人平易近人﹑夠義氣不忘本，不時送上關懷及義不容辭幫他，指Edan在他心中是個很棒的朋友。

蔡仔寫道：「關於E位朋友（指Edan），記得大學岩岩（啱啱）入住宿舍，不懂社交，不懂包裝，個個話我寸，話驚同我相處。我當時是很擔驚受怕的，感覺人人都唔會喜歡我，你係其中一位『不聽取別人意見』，願意主動同我傾計（偈）相處嘅人。

你遠望Mk男神，近望平易近人，日日朝早霸住樓廁所第一個廁格一個鐘...唔講太多了，anyways我哋兩個硬膠好快成為好朋友。麻雀鐵腳，四處R腳，水人唔好理deadline。

好多人欣賞你嘅風趣幽默真性情。但我更欣賞你嘅義氣。即使大家冇住hall，我生活上遇上煩惱，只要你知道的，你都會送上關懷，若我要求你幫忙，你更係義不容辭馬上幫忙。世間上（至少係我身邊）要搵到有義氣不忘本，會顧及別人感受嘅人，實在少之有少，你絕對是其中之一，從未令我失望。不論你有冇今日嘅成就，係我心目中你都是個很棒的朋友。」

蔡仔表示大家已長大，見面時感覺都變得不一樣，思考及顧慮都比以前多：「不是說大家過得不好，只是被歲月洗禮，缺少了一點天真無邪，心智成長了。（應該有啦唔好質問）我仍然好懷念我哋同其他hallmate，無憂無慮敢喺麻雀枱度癈up（廢噏）嘴炮咒人出銃。我期望呢個畫面係我地四五十歲時再出現！宜（𠵱）家大家一齊努力追逐自己嘅夢想啦！」

Edan也在Ryan社交平台留言：「哇 一起身見到嚇咗嚇 貢（咁）sweet㗎咩？」亦有人搞笑留言叫2人結婚。

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（即時娛樂）