企業強人｜譚俊彥忠奸難辨 為演商人角色極速增磅 (14:56)

昨晚（9月30日）播出第11集的《企業強人》，焦點落在譚俊彥（Shaun）飾演的徐道明身上。徐道明因深愛的女人宋翹（張曦雯飾）瞞住自己墮胎而感憤恨，並認為宋翹此舉，與仍愛趙愷（陳豪飾）有關，自此道明對趙愷連串惡意攻擊，繼慫恿世代物流最大的三家競爭對手，提高排單費五成搶人、務求令原本資金已見緊絀的趙愷，為爭人材負債更多。今晚播出一集，徐道明將行動升級，除要脅趙愷及方芳（龔嘉欣飾）將天空城（無人機研發公司）股份，賣給世代物流最大的三家競爭對手外，還當面力數趙愷四大錯處。

由《企業》首播開始，Shaun展現豐富層次演技，第一集，由於徐道明親眼目擊親哥哥跳樓自殺，大受打擊的他，為免越洋的母親擔心，只能強忍傷痛隱瞞實情，但又同時能感受悲傷；由於道明努力不懈，成為只講實際及數據的企業強人之一，為配合出色商界強人身分，Shaun的演技變回沉實穩重，表情相對少變化。

去到最近兩集，由於深感宋翹對趙愷餘情未了，Shaun為徐道明再度賦予「低調的情緒」，尤其在世代物流三大競爭對手及宋翹面前，Shaun不但意氣風發，微表情相對自我、冷漠、囂張，全程沒有太多激動，除看到宋翹維護及心痛趙愷、兼自覺比不上趙愷時的一幕，Shaun才激動青筋暴現，展現出極奸極衰感覺。

Shaun為拍電影《爆裂點》激減18磅，每日喪跑15K兼斷食，之後為演好道明，Shaun再按監製要求瘋狂增磅，為增加書生感，監製叮囑Shaun要避開陽光回復白淨，而Shaun的成功變身，亦印證了他對角色的要求和專業。

（即時娛樂）