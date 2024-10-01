周吉佩備戰演唱會 稱忍口最辛苦 望實譚輝智海報操肌 (15:14)

吉吉最近備戰演唱會，每日健身操肌，他表示最難的一關就是要忍口。（大大會提供）

《中年好聲音》冠軍得主周吉佩（吉吉）及《中2》亞軍譚輝智，出席「國慶75周年漁農美食墟」表演節目，2人獻唱新歌，大批樂迷到場支持，在場觀眾歡呼聲不斷。

吉吉最近備戰演唱會，每日健身操肌，他表示最難的一關就是要忍口：「入嚟美食墟表演，一邊唱歌，一邊聞到啲嘢食好香，好辛苦。最近我戒口，開始食得好清，日日食雞胸同菜。（要騷肌？）想個人firm啲，2019年為樂隊演唱會都操過一次，不過今次好多Fans留言話，要睇我6嚿腹肌，我𠵱家好大壓力，𠵱家望住輝智演唱會張海報嚟操肌！（有幾嚿腹肌？）𠵱家得幾嚿...水咋，盡力啦！」

吉吉與李佳芯（Ali）一同主持的「日本18種住法」獲得「2024亞洲影藝創意大獎」的「最佳生活消閒節目」獎， 而吉吉主唱劇集《羅密歐與祝英台》的片尾曲《梁山伯的華爾茲》亦獲得「最佳主題曲/主題音樂獎」。此等獎項將代表香港角逐亞洲區冠軍大獎，結果將於12月上旬公佈。

吉吉對於獎項表示驚喜：「好開心第一次主持旅遊節目竟然獲得獎項，希望可以有機會開下一季，最希望可以再同Ali合作。而《梁山伯的華爾茲》能得到最佳主題曲/主題音樂獎，都令我打咗支強心針，劇集歌係好入屋，希望有一首街知巷聞嘅劇集主題曲。」

（即時娛樂）