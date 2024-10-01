梁詠琪11月底開騷 唱滄海遺珠 被失憶台迷認出 感動落淚 (16:00)

梁詠琪（Gigi）日前接受HOY主播王凌燕專訪，暢談將在香港舉行的非主打歌演唱會《時間遇上我們─專屬的特別》。

Gigi於7月台灣完成非主打歌演唱會，她說過程很開心：「完成小巨蛋演唱會後，給自己一個挑戰，就是整個騷都唱國語歌。我舉辦一個全唱非主打國語歌的演唱會後，沒理由不舉辦一個香港版本吧，所以就有香港的演出了。今次港騷會在一個600人場地舉行，暫定5場，是一個只得10多行的圓形場館。屆時我與歌迷可對望，還聽到他們說話，我很期待即時互動，好像聊天那樣，是大型場館未能做到的事情。」

Gigi也透露在演唱會，必唱的非主打廣東歌，她說：「比如《等人》，那張專輯名為《成長的短髮》，當時監製陳少琪為我找來各路人馬作曲，最後沒有主打《等人》。歌詞很有意思，也很符合我當時的心情心態，這首歌我一定要唱。

（準備非主打歌演出，是否要更花時間練歌？）是的，好像應付新歌那樣，因為今次有些歌，甚至未試過現場獻唱。當我再聽這些歌，有些令我雞皮疙瘩，因為當時的歌聲很幼嫩，現在再接觸，好像遇上熟悉的陌生人，然後你要跟他打招呼，我們又再相遇，但我今次或以全新方式演繹。我猜今次會少換歌衫，應該不會跳舞，只是聊天及唱歌。」

Gigi1996年推出首張廣東大碟《愛自己》，自今已有28年，問到一直追隨的歌迷，有否做過感動她的事嗎，Gigi就說：「有一對母女歌迷，媽媽遇上意外，忘了她的家人，但她康復，稍為清醒有意識之後，過了一段時間，她在電視上看到我，她說不出身邊人的名字，但她能說出電視上我的名字，她寫了一封信給我，我邊看邊流眼淚，然後她的媽媽康復了，她就帶媽媽來看我的非主打歌演唱會，我很感謝她與我分享這件事，令我知道自己可帶些特別的支持給她們。」

Gigi也很惜歌迷，她說有時會約吃飯 ：「有次很惹笑，約了10多個相識多年的歌迷會成員吃飯，包了一間房，原來房設最低消費，我們用餐未達最低消費，但我又要先行離開，然後我交代工作人員，喂！別浪費，着歌迷每人外賣些回去，他們真的又食又拎，很惹笑。」

Gigi女兒看過媽媽的演唱會後都歌癮起，Gigi笑說：「她叫我們坐下來，說打算唱6首歌，表演唱歌跳舞。我驚嘆，那需花費半小時吧，其實她也影響我聽歌的世界，有時我最紅的歌，例如《短髮》都是慘情歌，但她表示不愛慘情歌，不想傷心。我心想也對，聽得多開心歌會開心，聽了傷心歌會傷心，我應多唱開心歌。我也幻想炮製開心跳舞歌，我懷疑自己可會勝任，但我真的有計劃。」

（即時娛樂）