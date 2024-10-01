歐陽震華跟老婆結婚28年未嗌過交 曾介意被指「軟飯男」 (21:40)

歐陽震華表示一生中最大成就，是娶到個好太太，因為太太成為鼓勵他向前的推動力。（劉永銳攝/資料圖片）

有「無綫福將」之稱的歐陽震華，自從一次患病死過翻生之後，改變人生觀，學懂平衡生活，他肯定一生中最大成就，是娶到個好太太，因為太太成為鼓勵他向前的推動力。

談到婚姻，歐陽震華坦承娶到信任和支持自己的太太傅潔嫻，是其人生中最大成就。2人於1996年結婚，至今已28年，婚姻依然保鮮，他表示夫妻相處之道，在於他們眼中只有對方，沒有小孩，不會分薄彼此關心，只對對方負責就簡單得多。

歐陽震華大讚太太EQ，從不踢爆他做錯什麼，亦不會質疑他，他說：「估唔到佢咁厲害，我夜晚約咗朋友飲酒，佢唔會囉唆，只淡淡然話﹕『唔好飲咁多酒呀，飲酒就叫車，唔好揸車，唔好咁夜返。』多年前朋友凌晨1點搵我出去，我話3點幾回家，佢話畀夠我5點，結果我都係天光先返家！」

歐陽震華透露和太太結婚多年，未試過嗌交，太太一句都沒有鬧過他，連大聲一點跟他說話也沒有，修養比他好，這樣他才感慚愧，他說﹕「太太令我最大改變係勤力咗，佢叫我唔好偷懶，要證明畀大家睇，唔係外界所傳嘅『軟飯男』，講足20年，近幾年先冇再講。」

歐陽震華坦言最初介意被指「軟飯男」，他笑說：「邊個鍾意食硬飯，人哋鍾意點講就點講，有錢又話你炫耀，冇錢又話你『死窮鬼』。年輕時介意人哋說話，到咗𠵱家呢個年紀，邊計較得咁多？」

歐陽震華在2013年急性肺炎入ICU死過翻生，直言人生觀有所改變，他說：「發夢都估唔到，殺個措手不及，食物倒流入肺，當時我瞓咗覺，就咁樣被送入ICU，真係走得㗎，好彩發覺得早，之後嘅改變係唔再死做爛做，夠就算，有飯食、應付到基本支出，有啲救急錢已足夠。」

（即時娛樂）