鄭裕玲指MIRROR講嘢變得官腔 姜濤：我哋經歷得太多 (20:04)

男團MIRROR日前接受鄭裕玲（Do姐）主持的商台節目《口水多過浪花》錄音訪問今天（1日）播出，宣傳全新團歌《Hunt You Down》。MIRROR今年完成世界巡唱，他們被Do姐問到計劃下次何時再舉行世巡，隊長楊樂文（Lokman）說：「要留返畀公司安排，我覺得最快都要2026年，因為籌備一個演唱會要好長時間。（2026年？）我估㗎咋，最快都係咁，因為要搞掂香港場地，再同世界唔同地方傾，都要時間嘅。（想到哪兒演出？）近近哋台灣，上次冇去。（AK：或者日本，方便買嘢，方便做嘢以外嘅時間。）」

除了宣傳新歌，12子今個月拍團綜，AK（江𤒹生）說：「會喺香港拍，入面做嘅Mission，大家都未試過，老少咸宜合家歡。」問到怎樣及再哪兒拍團綜？Lokman稱暫時未知：「廠一定要返，好似出去做少少任務。（幾時有得睇？）快㗎，年尾出街，15集。」

MIRROR分成3個小組推出小組合唱歌，繼頭炮姜濤﹑呂爵安﹑盧瀚霆和李駿傑後，接力是陳卓賢（Ian）﹑邱士縉﹑邱傲然和柳應廷，另一組則是Lokman﹑AK﹑陳瑞輝及王智德。Do姐問隸屬「妹豬組」姜濤最想加入哪個小組？姜濤說：「每組都好想入，（兄弟起哄），兩組都非常優秀。」Do姐聞言說：「個個講嘢都咁官腔。」姜濤笑說：「我哋經歷得太多，所以要官腔啲。」

（即時娛樂）