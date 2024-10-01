盧瀚霆爆Jeremy迫NaNa一齊瞓覺 教主勁鍾意聞愛犬腳仔 (20:30)

Jeremy和教主的怪癖都跟寵物有關。（Ig圖片）

MIRROR接受鄭裕玲（Do姐）的錄音訪問今午（1日）播放，12子除了力谷全新團歌《Hunt You Down》外，還互爆成員間的秘密。

盧瀚霆（Anson Lo，教主）爆李駿傑（Jeremy）與寵物貓NaNa的秘密，他說：「佢會迫隻貓同佢一齊瞓覺，佢係會攬住隻貓上去張牀，然後同佢一齊瞓，如果隻貓走開，佢會捉番隻貓上牀，總之要佢一齊瞓，逼人哋瞓覺，我唔知點解會咁。」

Jeremy解釋：「瞓覺之前我會同佢講，攬住佢同佢講佢瞓覺啦，然後佢梗係會走啦，然後我會夾硬掹佢瞓低，然後我摸住佢﹑摸下佢又想走，我話唔可以，瞓低！」Do姐問：「佢唔會𢱑你嗎？」Jeremy說：「唔會呀，佢好乖，佢畀我訓練到冇脾氣，然後摸摸佢我就瞓着咗，佢就會走開！」

眾人結論稱Jeremy佔有慾好強，Do姐問：「點解你唔畀佢自然瞓覺呢？」Jeremy說：「佢唔肯主動同我瞓覺，因為我成日喺網上見到啲貓貓主動同主人瞓覺。」眾人建議Jeremy養多一隻貓，但他說養多隻好怕煩。Do姐問：「如果你去咗工作，邊個照顧隻貓？」眾人起哄表示NaNa會照顧自己，笑言牠重獲自由，好開心。

Jeremy則反爆Anson Lo怪癖，與教主小狗Amber有關，Jeremy說：「佢仲怪癖過我，佢一返屋企就聞隻狗嘅腳仔，係咁索！」Anson Lo興奮地說：「係呀，係4隻腳仔都聞。（點解？）首先要好乾淨啦，每一次出完街返屋企都會幫佢洗腳、抹腳，冲涼液嘅味﹑加埋佢本身嘅香味，有啲BB味、牛奶味、又有啲狗仔味撈埋一齊，我覺得好治癒。」Do姐問教主每日聞多久？教主說：「我一路睇YouTube一路聞住，抱住佢嚟聞，佢好鍾意，佢好黐我，我每次抱住佢，佢就唔郁㗎啦！」

（即時娛樂）