Stanley爆姜濤鍾意刷牙兼愛換內褲 姜B親揭原因.... (20:18)

MIRROR接受鄭裕玲（Do姐）的錄音訪問今午（1日）播放，12子除了力谷全新團歌《Hunt You Down》外，還互爆成員間的秘密。

Stanley（邱士縉）選姜濤為爆料對象，他表示一個「出得街」和一個「唔出得街」秘密，Do姐說：「兩個都爆啦！」姜濤笑言：「2個都唔出得街㗎！」Stanley不理姜濤，繼續爆料：「佢好鍾意刷牙，佢拍劇嗰陣見佢一定刷幾次，唔知點解！」姜濤說：「我一陣間都會去刷。（自備牙膏牙刷？）我交咗畀工作人員幫我keep，我怕唔記得帶。」

Do姐追問：「咁唔出得街嗰個秘密係乜？」Stanley懶理姜濤阻止，續說：「佢好鍾意換底褲，唔知點解佢個袋，總係多一條底褲。（你點知？）因為我見佢個袋有條底褲，所以就問佢，但我又冇深究！」

姜濤說：「其實無論有冇需要，我都會帶定，好細個開始嘅習慣，可能阿媽教，我唔知點解，我阿媽有潔癖，佢成日話『你一定要刷牙』，同埋喺我屋企屙尿，一定要冲兩次水，總之就好多好多規矩。」Do姐再問：「如果有一日唔使你同阿媽一齊住，你會點做？你會求其啲？放鬆啲？」姜濤說：「我𠵱家冲一次廁所囉，我好開心呀！」Do姐笑指他反叛。姜濤爆阿媽料：「佢瞓咗覺都會聽到你有冇冲兩次廁所！」

（即時娛樂）