陳卓賢自認姿整男 感情未有着落 望未來另一半是靈魂伴侶 (14:00)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今天（2日）出席美妝品牌活動，在活動上化身DJ捽碟，吸引大批粉絲捧場。他受訪時直認姿整，平日外出時雖然不會化妝，但一定整理好儀容，提前一晚配襯好衣服。MIRROR早前推出新團歌《Hunt You Down》，Ian稱外界反應兩極，大部分人在討論歌曲中的變奏，有人喜歡，有人未聽慣。他說︰「聽音樂是很主觀的事，大家肯聽、肯討論是好事，很開心﹗」Ian至今推出了20首個人單曲，他期待能早日推出個人專輯︰「我寫了過千首歌曲Demo，有些是sidetrack類型，在現今的單曲年代，未必能找到好位置及時間推出，就像新歌《鑿》的風格很不同，剛巧能配合上今年的計劃才能面世，否則要等到我推出專輯時，才可多出不同曲風的歌。」Ian透露近日與監製食飯商議新的工作項目，他除了個人唱片，也希望能舉行個人巡迴演唱會。MIRROR快將出道6周年，Ian預告11月會有連串慶祝活動︰「我們6年後仍可跟大家一起慶祝，很難得，是很開心的事，希望能答謝大家。」

隊友柳應廷（Jer）被發現跟緋聞女友Coey逛街，Ian稱沒留意︰「我很少玩社交平台，只是透過傳媒知道消息。我的關心方式是給隊友空間。他們的私事，不論真假都是私人事，我不便過問和討論。如果他們開心，我就開心，無論他們想追求一些目標，或日常生活有事令他們開心，我就戥他們開心。祝福呂爵安（Edan）追求林明禎成功？如果他想，當然祝福他﹗最重要是大家心想事成，在目標、事業和生活上順順利利﹗」Ian已單身了一段日子，他直言在感情上未有着落，目前將所有心思放在工作上。他表示從前會對特定一個類型的女孩子較有好感，現在已沒有這想法，最重要是大家能溝通，有相同的頻率及步伐，彼此的靈魂能交流就可以。

（即時娛樂）