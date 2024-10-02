《致我的解離》申惠善演多重人格角色 李陣郁拜訪新聞主播取經 (20:49)

由申惠善和李陣郁主演的浪漫愛情韓劇《致我的解離》講述因傷痛而產生雙重人格的新聞主播朱恩浩（申惠善飾）和隱藏內心秘密的前男友賢吾（李陣郁飾）重新治癒彼此的故事。《致我的解離》中「解離」二字除了暗指女主角患有雙重人格外，其發音也與「恩浩」的另一人格「惠利」相似。

一人分飾精明女主播恩浩和樂天停車場管理員惠利，申惠善自言有信心駕馭：「我之前已經試過分飾兩角，而且這兩個角色也有著明顯的不同，所以我並沒有太大壓力。」她指劇本設定新鮮，讓她一看愛上：「第一次看到劇本的時候，我已經覺得多重人格的設定很新鮮，這個角色本身就很吸引人，所以我收到劇本僅一小時就決定接拍了！」

現年42歲的李陣郁近年鮮有演出愛情劇種，他在劇集發布會上自爆，全因拍檔申惠善而決定接下角色：「早就希望與導演合作，加上得知女主角是一直想合作的申惠善，讓我很想參與其中，加上劇本很有趣，所以我便決定演出。」他與申惠善合作順利：「我早就知道她是一位好演員，但是合作後讓我留下了更深刻的印象！我和惠善在開拍前進行了很多討論，也開了很多玩笑，我們還一起創造角色；劇中恩浩和賢吾交往了八年，我期待能夠展現出長期情侶的相處和感覺。」李陣郁為了演好明星主播鄭賢吾而數度拜訪新聞主播取經，難怪獲觀眾大讚表現有驚喜！《致我的解離》逢星期一、二晚上10時20分在「黃Viu」上架。

（即時娛樂）