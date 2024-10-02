朱敏瀚認與陳曉華單獨食飯了解中：未到談婚論嫁階段 (22:08)

「香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十五周年文藝晚會」今晚於紅館舉行，鄺美雲 、蘇永康、陳展鵬、胡定欣 、姚子羚、譚俊彥、伍詠薇、陳山聰、林夏薇、朱敏瀚、吳業坤、胡鴻鈞、詹天文、冼靖峰與何晉樂等演出。

朱敏瀚與陳曉華傳秘戀兩年，將於年底到外地結婚。陳曉華日前回應否認「婚訊」，但避談與朱敏瀚是否拍拖。朱敏瀚於傳緋聞後首度公開露面，在場傳媒恭喜他與陳曉華拍拖，他說多謝，但指非承認與陳曉華拍拖，而是開心最近與張振朗及周嘉洛歐遊兩星期，兄弟情再進一步。再問與陳曉華是否拍拖？他甜笑說：「有了解空間。」他承認有跟對方單獨約會吃飯了解中，欣賞陳曉華為人好，稱他們未到談婚論婚階段，今年一定不會結婚，有什麼新消息會通知大家。

陳展鵬、陳山聰、譚俊彥與姚子羚唱無綫奥運主題曲《無界》，陳展鵬與陳山聰首次唱這首歌及首次出席國慶晚會，心情興奮。他今日生日，在後台獲一班公司的兄弟姐姐妹送上蛋糕慶祝，無綫總經理曾志偉也在場，生日願望身體健康、開開心心，兒子Jaco快高長大、聽話和讀書成績好。

林夏薇早前與內地男星陳曉合演內地古裝劇《大生意人》，陳曉與陳妍希傳離婚，有否關心對方的婚姻狀況？她說不知這些，大家工作為主，只討論劇情。

（即時娛樂）