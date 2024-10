next

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)舞蹈員出身,入行後長期把工作排得密密麻麻,工作時又不惜身,令身上留下了不少舊患。早前天氣不穩,不時下雨,Anson Lo因此舊患復發,要不停看中醫及物理治療師。他昨天(2日)在社交平台上載正進行針灸、拔罐治療時的照片,其肩頸膊及小腿位置均插了針;另一張相中的他,背脊更吸了接近30個拔罐,狀甚恐怖﹗Anson Lo說︰「舊患處理,最近不停的物理治療和看中醫師。Not that painful but still painful﹗(沒那麼痛,但還是很痛)嚟緊三個月都會有唔同嘅公開舞台演出,一定要令身體保持好嘅狀態,盡力為你哋表演。」

(即時娛樂)