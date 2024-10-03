演協訪女校辦School Tour 古天樂解開男廁迷思 (14:24)

為關注學童心理健康，香港演藝人協會會長古天樂發起School Tour行動。繼早前第一站到訪迦密中學後，古天樂昨天（2日）再率領一眾演協理事：副會長余安安、秘書長張繼聰、司庫周家怡、理事岑珈其、游學修、J.Arie到九龍真光中學舉行《PAG巡校遊：放飛EMO的拼勁》第2站。除了一眾演協理事成員，今次還有周國賢、吳林峰、林千渟、李玗蓁擔任表演嘉賓，鄭文、黃芳雯則是活動司儀。古天樂與一眾嘉賓出場時，全校師生熱烈歡呼，氣氛熾熱。據司儀透露，自《PAG巡校遊：放飛EMO的拼勁》第一站舉行後，不少學校均邀請演協到訪。古天樂繼續向在座同學呼籲：「知道讀書有一定壓力，不過最重要都係嗰三樣嘢，第一讀書唔係求分數，第二千祈唔好比較，第三唔好轉牛角尖，遇到問題要同人分享。」

今次在女校舉行活動，古天樂笑言：「好想藉此見識女校係咩情况，嚟之前我諗究竟呢度有冇男廁？有男教師，係有男廁。」古天樂又指岑珈其、游學修對於到訪女校感怕醜，逗得全場學生鼓掌哄笑。活動中，以岑珈其、游學修主持的「口試王」環節最惹笑。今次議題是「單性別學校是否比男女校更好」，二人落場跟老師及同學們辯論，引爆連場笑話。辯論期間，張繼聰笑指對議題感質疑：「雖然我讀男女校，但我覺得自己似讀女校，因為我從來冇望過男仔。我同我老婆都係喺中學認識，如果我哋讀單性別學校，我啲仔女冇機會出世。」 古天樂被問到支持男女校定單性別學校？他謂：「嗰時放學成日都走去女校，女校嗰度有個明星，所以好好奇，自己比較鍾意男女校。」

每位到場嘉賓都有跟同學們分享減壓心得。余安安、周家怡、J.Arie、林千渟、黃芳雯均曾就讀女校，林千渟、黃芳雯更是九龍真光中學的校友。林千渟說：「都有 3、4 年冇返過嚟母校，今次返嚟勾起好多回憶。其實每個人對處理壓力都不同，最重要係嘗試踏出第一步，做乜都可以，以前我鍾意喺廁所沖涼時唱歌，亦會搵身邊信任朋友去傾。」周家怡跟周國賢合唱歌曲《模稜兩可》，首次唱現場的周家怡十分緊張：「近排覺得潛意識好重要，當有壓力時，就不斷話『我好好呀、我好好呀』，依家我就不斷同自己講『我係歌手、我係歌手、我歌手』。」周國賢笑言受周家怡的緊張所感染，所以出台前吃了香蕉減壓。

（即時娛樂）