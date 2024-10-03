李駿傑破格演繹新歌MV 放下妖魅 改形象變身惡棍 (14:48)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）推出新歌《Villain》，他在MV中一改形象，以惡棍造型示人，更叫大家有樣學樣。Jeremy此舉原來是用心良苦，他說︰「今年推出嘅個人單曲《唯美本尊》同《TOXIC!》都叫大家強壯自己嘅心靈，今次用上Villain惡棍嘅形象，係好想大家喺面對負面事情嘅時候，會用惡棍嘅心態去面對：『你哋蝦蝦霸霸，我唔驚你哋㗎！』係咁樣去面對佢哋，令到自己開開心心，可以做到自己想做嘅嘢，然後享受自己生活，同時面對好多唔同嘅難題。」

為了配合歌曲主題，Jeremy在MV中化身一名惡棍！他搞笑介紹：「 我今日好壞呀！今次造型比以前再多啲唔同感覺，第一次用headband，又有唔多正經嘅西裝，仲有格仔恤衫，都係有別於自己以前MV造型，喺造型上係有新嘅挑戰，同埋唱法上都想再有少少壞感覺，希望有啦！《Villain》係會喺《MATCHICAL LIVE 2024》演唱會首次獻唱，首歌咁colourful，同個騷好夾，相信到時會有唔同嘅色彩出到嚟，好期待到時唱畀大家聽。」

MV其中一幕用上一部被煎皮拆骨的私家車，Jeremy回憶：「MV用上一部爛咗嘅車，又同dancers做mood shot一齊玩，呢件事好chill好搞笑，因為拍嘅時候唔知要喺架車度做啲乜，咁咪大家feel吓啦，好似係咁喎，玩吓啦 ，但出嚟效果好似係好壞嘅感覺。」平日的Jeremy予人乖仔感覺，他被問到日常生活中的什麼時候是最壞時坦言：「我平時冇乜壞嘅moment，化妝之後最壞，因為要做嘅表演都好壞，所以化妝後係最壞嘅。」

（即時娛樂）