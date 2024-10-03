廖子妤20層樓高空特訓驚到喊 王丹妮主動陪伴完成挑戰 (16:16)

劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（阿Dee）、魏浚笙（Jeffrey）及梁仲恆（阿炳）等，合演的電影《焚城》將於11月1日上映。電影公司今天（3日）公開《焚城》的港版主海報以及製作特輯《重裝訓練》。白宇伙拍謝君豪，率領一班新生代實力偶像派演員進入火場，包括金像獎最佳新演員王丹妮、金像獎最佳女配角廖子妤、阿Dee、Jeffrey、阿炳 、林家熙（Locker）、黃愷傑（Wesley）等，組成熱血最強的消防隊伍。

製作特輯中展示眾人於拍攝前接受各項嚴格訓練，力求呈現消防工作的真實面貌。他們在「消防精讀班」上學習如何穿消防制服、操作爆破工具，並掌握各種專業術語、手勢等。除了技術上的挑戰，他們還要通過體能訓練培養團體精神。監製江志強開鏡前特意為演員們安排了各種消防特訓活動，當中最具壓力莫過於半空繩索訓練，在極高的地方進行演練之下，Fish嚇得灑淚當場，場面驚險。

訓練當天，監製、導演等親自到場打氣，一班演員被帶到一幢20多層高的大廈天台，準備挑戰在高空繩陣移動。這天主動自薦擔任攝影師的豪哥免受訓練並打趣道：「我喺下面支持佢哋得，我係攝影師，應該匿埋喺鏡頭後面，哈哈。」率先挑戰的Jeffrey看教練示範時已非常驚恐，直言「唔係一般難度」。雖然有鋼索作安全措施，但從繩陣到地面距離有20多層樓高，現場所有人都屏息靜氣。Jeffrey最後成功挑戰，他大聲歡呼並說：「有啲想嘔，上到一半真係有啲後悔，差啲想放棄。」阿Dee開玩笑問：「唔玩得唔得？」他又不斷自我鼓勵：「真係唔驚呢，真係唔驚呢...」阿Dee雖然中途笑言想放棄，但還是堅持完成挑戰。阿炳自言從未玩過這種高空活動，內心雖然忐忑，但最後也順利完成。運動細胞極佳的Wesley亦輕鬆地完成挑戰，身手矯健的姿態更引來掌聲。Locker則無論事前事後都表現得非常淡定有信心。

作為當日其中一位女性演員，Louise挑戰前要克服心理障礙。她說︰「其實我怕高，玩跳樓機都驚㗎！」她憑藉手長腳長的優勢，順利完成挑戰，甚至在半空中擺出超人姿勢，好不威風。Louise的好姊妹Fish則沒那麼順利，平日連摩天輪都不敢玩的她，在繩陣上不斷手震腳震，無法前進，甚至驚得在半空中落淚。Fish事後表示：「覺得自己會唔會死喺呢度，我成個人震晒，見到每個人都望住我，我覺得好瘀，但見大家為我打氣時，又覺得有種團體精神。」Louise之後不斷安慰Fish，並主動陪她一起完成挑戰，最終兩人互相扶持順利過關。Fish表示：「做完呢個好似咩都做到咁，同Louise建立了互相信任嘅默契！」高空訓練後，監製還安排戶外BBQ及團體遊戲，進一步加深演員們之間的默契和信任，務求令大家無論戲裏戲外，都打造出出生入死，肝膽相照的情誼！

（即時娛樂）