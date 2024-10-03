危機航線｜劉德華偕張子楓 重新演繹蘇芮1985年金曲 (16:32)

劉德華、張子楓及屈楚蕭主演的電影《危機航線》將於10月10日上映，內容講述了萬呎高空上一架A380豪華客機遭劫陷入險境。劉德華飾演的國際保安專家高皓軍以身犯險正義出擊，與劫匪頭目鬥智鬥勇，營救張子楓飾演的女兒小軍和全體乘客。電影公司今天（3日）發布由劉德華、張子楓演唱的宣傳歌《親愛的小孩》及MV，歌詞道出2人心聲。他們透過歌曲將溫暖親情直搗觀眾心中，也是支撐着華仔片中角色高皓軍拼盡全力與劫匪團展開「癲瘋對決」的理由，令觀眾在充滿壓迫感的旅程中，感受到一份催淚的情感力量。

相比曾經的獨唱版本，華仔大花心思，連同張子楓站在角色的角度，在重新編曲的版本中，以一對父女的口吻，深情帶出人物藏在心底的牽掛和愛，情感伴隨着旋律層層遞進，對親情的呼喚直搗人心，使這首經典再度散發出不一樣的動人力量。《親愛的小孩》 在1985年推出，是蘇芮一首講述親情的感人之作。今年透過新片《危機航線》，相隔39年帶出電影《危機航線》極致揪心的情感，突出片中動人的家人關係。原來華仔早年已對這首歌情有獨鍾，於1989年曾重唱並收錄在當時的專輯內，歌曲也是當年他的電影《法外情》主題曲，同時亦把歌曲改編成廣東版《禱告》。而今回這首歌再度成為他領銜主演的新片《危機航線》推廣曲，並重新編曲，由他與戲中的女兒張子楓合唱，感覺煥然一新。

（即時娛樂）