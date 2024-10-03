《毒舌》導演吳煒倫分享《小丑：雙瘋》觀後感：奇片嚟嘅 (17:34)

由金像影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）與百變天后Lady Gaga合演的《小丑：雙瘋》《Joker: Folie ÀDeux》，美國明天（4日）開畫，香港昨晚（2日）舉行傳媒優先場，伍允龍在社交平台限時動態曬出優先場戲飛，而《毒舌大狀》導演吳煒倫昨晚也有捧場，事後他在社交平台分享觀後感，並指「生命有限，時間寶貴」，他寫道：「已經沒抱任何期望入場的了，都估唔到可以去到咁嘅地步。當然，你可以欣賞佢嘅顛覆，如果你真係覺得咁樣就叫做顛覆的話。有朋友話佢好有拉力。我只能問返佢：『有力存在過嗎？』其他唔講，但作為大反派喺法庭自辯嘅一場戲，丁蟹好睇得多，感動喎。都係奇片嚟嘅。奇在華納同DC點解會俾佢開。 #生命有限 #時間寶貴」

不少網民也在電影網站留言，有網民對電影失望﹑對結局不收貨，有網民寫道：「全程沒有什麼動作戲，而且非常壓抑」﹑「從劇情片變成愛情歌舞片，絕對令人瞠目結舌的續集」﹑「星夢情深續集之小丑」﹑「不如說是音樂劇」等，不過也有網民讚道：「成套戲劇情鋪排音樂細節都十分到位，用咗另外一個角度去詮釋小丑呢個角色，演員功力已經不用說 一個眼神一個音樂完全帶動到整套戲嘅氣氛同埋情緒 值得二刷」﹑「LadyGaga氣場超勁，角色個轉變做得好好睇，好易令人代入咗去整套電影到」。

（即時娛樂）