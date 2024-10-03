黎瑞恩閉關準備個唱 籲將禮物花籃轉為善款 助中風病人 (18:00)

黎瑞恩（小恩子）將於本月19日及20日，假座西九文化區戲曲中心大劇院，舉行一連兩場黎瑞恩《V Union 恩賞・演唱會 2024》，距離演唱會尚餘兩星期，小恩子已開始閉關，留在家中練歌及背歌詞，為了演唱會作好預備。

一向行善不遺餘力的小恩子，每次舉行演唱會，都會幫助不同慈善機構籌款。2013年《黎瑞恩 ALLFOR LOVE 慈善演唱會》為榕光社籌款，幫助獨居長者和聾啞兒童；2018年《感恩有你》演唱會，小恩子就為腎臟基金會籌款買洗腎機等。

今次演唱會也不例外，延續助人為快樂之本精神，今次個唱幫助機構「快樂港仁」籌款，讓一班有需要的中風病人，可獲得免費中醫診療服務。為此，小恩子呼籲朋友、歌迷們不要送禮物及花籃，將購買花籃的款項捐給該機構，她說：「每捐300元就可資助1位中風病人針灸治療1次，幫助到有需要病人，更加有意義。」

小恩子在演唱會其中一部分，將演唱小調歌曲，她花了心思邀請國際級著名洞簫演奏家譚寶碩助陣演奏，更請了北京師傅訂做一件全人手刺繡的國風服。小恩子期待說：「下星期就會運到香港，我都好想快啲見到實物。」

距離演唱會還有兩個星期時間，為了屆時有最佳狀態，小恩子謝絕約會，全力留在家專心閉關，她直言不會用提字機：「希望每首歌唔會錯歌詞，我記性差，所以要特別落力。」

（即時娛樂）