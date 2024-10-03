梁詠琪首個Side track音樂會 5場門票售罄 期待跟歌迷合唱 (18:09)

梁詠琪（Gigi）將於11月27日至12月1日，於香港演藝學院香港賽馬會演藝劇院，舉行一連五場《時間遇上我們~專屬的特別 香港場》，門票今天（3日）早上10時公開發售，大批歌迷湧進網站撲飛，雖曾出現「塞車」情况，但據歌迷表示，購買過程順利，而5場Side track音樂會門票，已經售罄。

Gigi早前在社交平台預告，在全廣東話歌單的《時間遇上我們~專屬的特別 香港場》上，將會獻唱多首入行以來，從未在演唱會或甚少在公開場合發表的廣東歌作品，5場歌單有所不同，昨晚Gigi更拍片，呼籲歌迷點唱：「之前我開《時間遇上我們》，好多歌迷留言想我唱某啲歌，但最終都冇唱到，唔好嬲，你哋𠵱家再留言畀我，要我一定要唱邊首歌，希望到時歌單擺得晒啦！」

歌迷不單只踴躍留言點唱，今早更踴躍進入網站搶飛，5場門票火速售罄。入行以來首個Side track音樂會，Gigi坦言沒想過歌迷如此期待，她說：「因為今次唔係唱熱門歌，好多歌都係第一次、或者好少機會公開獻唱，自己都好期待，在劇院近距離開side track音樂會都係第一次，期待同大家傾密偈，又興奮、又好緊張嘅感覺。」

以往開大型演唱會，每當Gigi獻唱熱門歌，台下的觀眾都會一齊大合唱，雖然今次開Side track，但Gigi表示也期待大合唱的畫面，她說：「熱門歌可能好多人都識唱，但一啲冷門歌，真係要追隨咗我好多年，會好細心聽我每一張專輯嘅歌迷，先識得跟住唱，所以會特別有驚喜，期望同現場觀眾一齊大合唱我嘅Side track歌曲。」

（即時娛樂）