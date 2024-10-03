《十七年命運週期》劇透 廖子妤稱與李敏楊樂文相識際遇如劇本 (18:21)

Fish指現實中，與陳健朗和李敏7年前已合作過，而和楊樂文初次見面，則是多年前電影首映，可謂相識多時。（大會提供）

ViuTV原創劇《十七年命運週期》由楊樂文﹑廖子妤（Fish）和李敏等合演。Fish指現實中，與陳健朗和李敏7年前已合作過，而和楊樂文初次見面，則是多年前電影首映，可謂相識多年。

Fish笑言際遇同劇本十分相似，坦言很喜歡今次故事：「10幾年前我哋已經有好偶然嘅相遇，只係未有機會認識。劇集總結咗我哋呢啲30歲頭嘅年紀，對人生嘅體悟，呢個年紀又唔係非常年輕，但又啱啱進入咗大人世界嘅迷惘狀態。」

分集大綱：

第11集（10月7日 星期一）

蕃茄（廖子妤 飾）初嚐醉意，想像出丈夫（陳健朗 飾）的鬼魂，卻信以為真，夢醒過後，蕃茄終向鬼魂問了一個無法承受的問題……2003年，超人（林漢忠 飾）全方位向蕃茄（張可欣 飾）示好。蕃茄開始卸下心房的同時，更不知該如何面對小青（陳書昕 飾）。

第12集（10月8日 星期二）

蕃茄和木星（楊樂文 飾）隨興夜遊已經殺校的英青中學，回憶十七年前那段青春又躁動不安的短暫時光。又一個漫長的夜，蕃茄揭示丈夫離世前的狀態和真相，那個她無法妥協的價值分歧，成為了永遠無法癒合的傷口……03年沙士肆虐，眾人各有所憂，如臨大敵……

第13集（10月9日 星期三）

木星希望能加入劇社紀念昔日摯友，他和歐陽（黎濟銘 飾）打賭，以成功創作到引人發笑的「棟篤笑」段子，為加入劇社的條件。不懂幽默的木星重新檢視自己的人生，希望可以找出那點火花，他憶起03年，那個他和超人的賺錢大計，步入了無可挽回的分岔路。

第14集（10月10日 星期四）

因為Soling（毛曄穎 飾）一個失誤，劇社有可能無法完成比賽。為了補救，導演大膽提議提前錄；演出錄影當晚，頓悟後的超人趕及演出，小青卻在後台發現了蕃茄和超人的關係。同時，學校也迎來了一個亂局的不速之客，偷用禮堂即將被揭發，小青在思緒混亂情況之下作出了魯莽的舉動……

第15集（10月11日 星期五）

2020年，疫情管制措施放寬，劇社排除萬難，劇目終於能夠正式公演。舞台上的故事橫跨今昔，兩個疫情時代互相呼應，過去的點滴活現眼前。眾人藉著舞台，逐一跟過去的遺憾告別。一個週期結束，一個新的週期重新開始。

（即時娛樂）