烏卒卒Re-U 陳松伶譚玉瑛相識34載 松松鬧張鐸「死八公」 (19:09)

陳松伶（松松）日前到新城廣播接受譚玉瑛（阿譚）、何基佑及黃筠兒主持的《QK玉瑛室》錄音訪問，松松和阿譚於1990年在兒童節目《閃電傳真機》環節《Auntie烏卒卒》合作而成為好友，松松驚嘆兩人已相識34年，阿譚即表示：「我哋雖然唔係成日見，但姊妹情深。」

松松在訪問中話當年，她透露當年拍「烏卒卒」時正在讀初中，她說：「拍《天涯歌女》時我讀緊中四，同鄭伊健拍《笑看風雲》我20歲，讀緊大學，當年我係一個好古縮嘅年輕人，就連蕭笙叔（資深電視監製）都叫我笑多啲，我唔笑個樣好嚴肅。」

阿譚早年主持電視台清談節目時，曾以視像形式訪問松松，當時松松已經與內地男演員張鐸結婚，並「嫁雞隨雞」移居北京，松松表示和老公已一起17年，她對住阿譚興奮表示：「我哋20周年時，請你過嚟北京，包你機票，你過嚟同我哋一齊住，請埋馬生（馬浚偉）。」

何基佑問松松婚後是否放棄香港所有工作遷移北京？松松透露當時自己有心理病，在港會感到壓力，所以決定離開，她說：「嗰時係有啲情况，人生總會有高低，我喺嗰度搵番自己，有好多朋友支持我，老公亦畀我好多空間。」

談起老公張鐸，松松即甜絲絲，她指2人拍劇認識，初相識時因張鐸成熟穩重，以為對方年齡大過自己，卻原來年輕自己9年，令松松有所顧慮，她說：「知道佢細過我，我即刻話唔得，我連自己都照顧唔到自己，但佢真係好成熟，又好識照顧人，佢話『你唔試過點知啫』！」

松松和張鐸拍拖3年便結婚，她透露老公曾承諾給她安全感：「佢認定40歲之前，呢個女人一定要嫁畀佢，佢覺得要畀我安全感，係一個承擔，然後建立家庭。」不過有文化差異，2人吵架時曾鬧笑話：「有時會聽唔明佢講咩，佢都聽唔明我講咩，我好嬲時鬧佢死八公，佢聽唔明只係笑笑口。」

現年54歲的松松，如今演戲只能演姊姊和媽咪角色，她自爆曾有人邀請她飾演竇驍的媽咪：「唔係我唔得，係人哋接受唔到，演姊弟就差唔多；因為體形關係，有套劇我飾演富婆，包小鮮肉，好開心可以做到現實中做唔到嘅事，都幾享受，畀自己突破同挑戰。」

（即時娛樂）