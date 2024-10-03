張家輝自揭《中年》忠粉 想做參賽者 盼無綫辦「中年藝人好聲音」 (20:02)

近日忙宣傳電影《重生》的影帝張家輝，日前接受無綫娛樂新聞台主播王鎮泉（泉叔）訪問，自揭是無綫王牌綜藝節目《中年好聲音》忠實粉絲，大讚節目勵志又正面，令他看得肉緊又開心：「我成日睇嘅，之前啱啱疫情前後，喂！唔睇佢都唔知點算好，《中2》嗰陣我集集追嘅。（你鍾意啲故仔？）我係鍾意個節目。」

向來幽默的家輝反問泉叔：「你哋係咪TVB㗎？」全場爆笑。家輝續說：「我覺得呢個節目好成功，我真心㗎，呢個節目畀咗中年人一個機會，佢後面嘅故事係感性嘅，呢個係節目嘅元素，亦因為呢啲元素，令到節目好睇咗」、「我自己（睇得）好開心啦，睇到佢哋點樣晉級呀、點樣好努力、點樣有啲有talent、有啲參加過就滿足，都係幾正面一個節目。」

當泉叔追問家輝會否考慮上節目做評判時，家輝坦言想做參賽者，並促請無綫搞藝人版《中年好聲音》，張家輝說：「我直頭想參加，唓！有冇搞錯？點解唔搞個《中年藝人好聲音》。」不過家輝事後笑言指自己沒勇氣參加：「我唔敢呀，我唔夠架生呀，你諗吓喇，我一生可能有幾首歌唱得幾好嘅，可以攞嚟劈下，但要晉級同唱幾十首，我覺得好困難呀。」

張家輝過往曾在無綫節目大展歌喉，為了呼應家輝訪問，無綫娛樂新聞台剪輯家輝當年於綜藝節目《回到未紅時》中，對愛人關詠荷高歌《真情流露》，令同場關詠荷感動到又笑又喊，淚崩的關詠荷更要拿紙巾拭淚，但搞笑的是，家輝唱到尾聲時忽然搞gag：「跟住唔鬼記得添！」並對關詠荷說：「唔好喊啦，喊乜嘢啫，又唔係第一次唱你聽！」關詠荷聞言扁嘴兼撒嬌：「我開心得唔得啫？！」

（即時娛樂）