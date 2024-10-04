陳曉華讚緋聞男友朱敏瀚好男仔 斷斷續續未夠時間了解 (13:56)

黎耀祥（祥仔）、胡定欣、陳曉華、蕭正楠（阿蕭）、陳山聰、張曦雯等，昨晚（3日）錄影節目《大師兄開心嘩鬼感謝祭》。眾人分成兩隊玩「落大閘」遊戲時，祥仔做動作，叫蕭正楠猜一樣他經常會做的事，阿蕭口快快說「北上尋歡」，令全場爆笑。與緋聞男友朱敏瀚「了解中」的陳曉華不時被眾人取笑，「獎老」阮兆祥說：「陳曉華，你流汗，你流緊『朱敏瀚』﹗」麥美恩也捉住陳曉華的手檢查她有沒有戴婚戒。

陳曉華受訪期間被問到是否「屬朱」時笑言︰「我屬狗，今年冲太歲﹗會否辦喜事？我有喜呀，快有新劇推出，還有5、6宗喜事未發生，但婚訊是假的。」對於朱敏瀚承認兩人曾單獨約會，目前正互相了解，她說︰「我跟很多合作拍檔也在了解中，與朱敏瀚未夠時間了解。我們2019年認識，斷斷續續。朋友都是這樣，我與陳瀅都是這樣。朱敏瀚透露曾跟我食飯約會？我們食飯食得很快，未夠長時間。陳瀅牽紅線？不知道，點解？」

談到朱敏瀚的優點，陳曉華說：「他幾好，幾細心，是個好男仔，可以再合作拍劇，認識多一點，不一定要感情戲。我眼光好？我眼光不錯，哈哈！」陳曉華自言非戀愛腦，目前事業為重。她被問到擇偶要求時自言多變，只要喜歡就會情人眼裏出西施。至於可有叫朱敏瀚睇劇捧場，陳曉華笑言：「朋友一定要看，不看就要責怪了！」

（即時娛樂）