黃智雯自資拍攝網上頻道節目 為後援會會長炮製生日驚喜 (15:19)

黃智雯（Mandy）自去年底離開無綫後活躍於個人社交平台，最近更宣布在其網上頻道播出半真人騷企劃，內容以追夢、勇氣及情緒宣泄等為題，希望透過企劃宣揚正能量，將自己在演藝生涯累積的一點一滴回饋支持者。Mandy一直希望能自主拍攝節目，將正能量帶給身邊的人，然而過去因忙於拍劇未能實踐夢想。如今機會來臨，她決定自資拍攝暫定一連5集的半真人騷節目，早前更為此在網上公開招募有關夢想及勇氣等故事。她說：「今次企劃可以話係由零開始，由籌集故事到拍攝，都係落手落腳去搞，係一個自主性好高嘅拍攝。整個過程中，最大困難係挑選故事，因為收集咗好多不同類型故事，每個故事內容都好好，但又唔可以全部拍出嚟，所以好傷腦筋。」

Mandy先為支持她多年的Fans Leader實踐夢想，為對方籌辦神秘生日派對，作為企劃前傳！她表示：「咁多年嚟嘅生日派對都係佢哋為我準備、畀驚喜我，我哋可以話係一齊成長，有部分粉絲更加係我睇住佢哋長大，好似今次Fans Leader咁，佢好似我嘅縮影，佢由以前驚驚青青，到依家成為Leader，好似我以前都好冇自信，但為追夢竟然有勇氣放棄空姐入行，入行後亦要有勇氣面對好多人、挑戰好多新角色。」為了今次神秘派對，Mandy絞盡腦汁，除了為粉絲們親自下廚，亦即場開金口獻唱多首歌曲，當中包括由粉絲作曲、填詞的《慢遞》，令他們既驚喜又窩心。Mandy說：「呢首歌係粉絲送畀我，當時佢哋用咗我啲角色名去填詞，不過今次我就將啲歌詞再填過送畀佢哋，因為有啲說話都想透過歌詞講畀佢哋知！希望可以憑歌寄意，亦係我第一次嘗試填詞！」Mandy稱為了今次驚喜，事前準備了一個月。

不過，她下廚時笑料百出。Mandy笑言：「我係唔熟架步啫，加上對住鏡頭煮嘢食會特別緊張。」她自言平日在家入廚定必關門，老公亦不敢騷擾。Mandy說︰「我煮嘢食好似冥想咁，要好寧靜，我通常都會關門，然後上網睇住食譜，自己一個人沉醉喺廚房，唔可以畀人騷擾。」問到老公對她廚藝有何評價時，Mandy笑說：「婆婆同媽咪煮嘢食好叻，我一問，佢哋就會教我點煮，所以我深受佢哋影響，老公可以食到家傳味道，佢係好感激嘅。」

（即時娛樂）