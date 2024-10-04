陳伯挑你機｜集合綜藝魂5回激戰 泰妹耐力驚人爆冷勝出 孖陳柏宇保錡做隊長 (16:55)

是次 「體能之癲」被挑機的9個單位，分別有Jason﹑保錡、嘉盈、泰妹、510 & Stone、力臻、Michael C、吳啟洋及大馬女神 Miko Wong。（大會提供）

陳柏宇（Jason）的YouTube Channel繼《廣偉論》系列後，又有新搞作，炮製名為《陳伯挑你機》之「體能之癲」，前天（2日）正式上架！節目邀來YouTube界及演藝界的9個單位組隊較勁，運用他們耐力、體力及智力，通過5回合挑戰，每回合的勝出者可以獲得獎金，同時亦設有淘汰機制，只有最後兩強才有資格爭奪「體能之癲」的榮譽及10,000港元終極獎金。

是次「體能之癲」被挑機的9個單位，分別有保錡、嘉盈、泰妹、510 & Stone、力臻、Michael C、吳啟洋（Phoebus) 及大馬女神 Miko Wong。Jason有份參與其中，開賽前他說：「歌手間，去到我呢個年紀嘅人，都好少做呢啲咁戇居嘅事，唔係驚輸呀，係驚傷咋！」雖然怕受傷，但是他同樣瞓身演出，與一眾活力十足年輕選手，放下形象玩到「癲」。

首回合熱身賽以個人名義進行，眾人背住2至4公斤沙包，做負重平板支撐，撐到最後為之勝出，可以自動成為隊長兼率先揀隊員。肌肉型的Michael C因為沙包秒速跌下，成首位被淘汰的選手，他大呼：「（啲沙包）太高啦！」緊接是身形嬌小的嘉盈亦叫「救命」更不斷游說Miko放棄，但對方堅持「頂住」，嘉盈成為第二位被淘汰選手。

雖然Miko平日有運動，但要負重做平板亦絕不容易，做到全身抖震的她開始出口術，「引誘」身旁的保錡，說：「保錡，你唔係話趕時間咩？不如唔好做啦。」保錡聞言即回應：「一齊放棄吖啦！」另一邊的Stone亦直言「想收皮」，身旁的510不斷為他打氣，反觀Jason不時換姿勢，由直手支撐到曲手支撐，以為他勝利在望，惜最後因為沙包掉落被Out。已經出局的嘉盈，不時出口術擾亂眾人，眾人開始面容扭曲，又不時大叫，爆發僅餘的意志力！

後來，力臻、Stone、保錡及Miko等陸續放棄，只餘下 Phoebus 及泰妹奮戰到底，泰妹憑一聲大叫撐到底，爆冷成為首回合勝出者，自動成為隊長。

經其餘8人不記名投票後，Jason及保錡亦不負眾望分別成為隊長。泰妹率先揀《試當真》的 510 & Stone 及力臻為隊員，Jason點名Michael C，平日玩綜藝最落力的嘉盈竟被嫌棄，Jason直言：「我無理由揀你啦，我揀Miko！」保錡揀Phoebus及「棄將」嘉盈。

三隊人馬終於塵埃落定，雖然有不少爆粗、互窒的場面，但表現尚算客氣，大家都先禮後兵。接下來眾人將會接受4個回合的挑戰賽，爭奪終極獎金10,000港元。

（即時娛樂）