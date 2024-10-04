MeiMei@Lolly Talk廚藝了得 煮8人餐冇難度 (18:57)

女團Lolly Talk今天（4日）出席「鮑魚煲仔飯千人挑戰」慈善場暨開幕禮，獻唱3首歌助興，吸引大批粉絲圍觀，場面熱鬧。說到廚藝，曾美欣（MeiMei）廚藝最了得，表示最叻煮健康餐，之前因為備戰拳賽，她說：「今日出席活動，吃完煲仔飯，都會返家學煮，但要煮到焦香爽脆並不容易。」其他成員期待MeiMei煮的煲仔飯，又嚷著要MeiMei煮大餐給她們吃。MeiMei表示煮8人大餐絕對沒有問題，還承諾聖誕節整聖誕大餐給她們吃。

講到識食，她們首推劉綺婷（Yanny），因對方有位廚藝了得的媽媽，Yanny早前生日，劉媽媽炮製了海鮮鮑魚大餐給Yanny吃，Yanny說：「媽咪最喜歡整海鮮和鮑參翅肚，試過凌晨收工，媽咪買定海鮮同我一齊打邊爐。」一眾隊友聞言爆Yanny經常晚上開餐，將勁豐富美食放上網，她們又無得食，睇到流口水。她們又踢爆陳紀澄（Tania）最「挑食」，所以經常暈眩，但Tania不認自己揀飲擇食，只是不愛吃芝士。

最近有網民在社交平台發起講Lolly Talk壞話就派88元，Lolly Talk眾成員也湊熱鬧，互爆大家壞話，笑言可幫補車馬費。她們表示要求對方當面交收，但至今仍未收到錢，因沒有人聯絡她們，所以不知是被惡搞或是騙案。

（即時娛樂）