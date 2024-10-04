導演梁冠堯梁冠舜17年後再追夢 藉《武替道》談武師辛酸 (22:25)

電影《武替道》的孖仔導演梁冠堯（Albert）、梁冠舜（Herbert）從小熱愛港產動作片，曾幻想成為武打巨星。兩人曾於2007年伙拍洪金寶及元華演出電影《雙子神偷》，原以為能在幕前發展，豈料一直等不到機會，最後只好當上臨時演員。兩人未因此氣餒，後來更報讀香港動作特技演員公會的武師訓練班，展開武師生涯，最後更成為導演。他們執導《武替道》除了一心要向武師致敬、道出他們辛酸，更因為洪金寶的精神。「洪金寶大哥說『現在已拍不到這種電影了，雖然這行正在下滑，輝煌不再，但我仍會堅持做下去』。拍動作電影，除了明星和動作演員付出，也是替身、龍虎武師的共同努力，每個崗位都值得被珍惜。這行業沒可能沒武師，我們想拍這部戲讓觀眾認識一班為香港電影默默耕耘的幕後英雄。過了那麼多年，他們現在的生活如何？有些人一生只做武師，沒工開的日子怎辦？現在入行的年輕人面對開工不足，有人已轉行做裝修或揸的士。」

兩兄弟首執導演筒，力邀淡出幕前多年、曾7奪金像獎最佳動作指導的董瑋（Dee哥）出山。Albert透露有天與Herbert在尖東某餐廳度劇本時，看見星光大道上的李小龍銅像被安放在一個不起眼位置，心想是否代表港產動作片不再被看重，然後想起李小龍跟董瑋在《龍爭虎鬥》中的一場對手戲。「50年後，如《武替道》中有場董瑋站在李小龍銅像前面的戲，意義會很重大，我們遂透過動作指導江道海邀請董瑋演出。」《武替道》上畫前，伍允龍、劉俊謙已因《九龍城寨之圍城》而人氣急升，Herbert笑言是好彩︰「我們拍攝時，也不知道他們會爆紅。我們的爸爸跟伍允龍父親，是蔡李佛同門師兄弟，我們亦因此早已認識伍允龍。他很好，很支持我們，知道這部戲是申請『首部劇情片計劃』，未看劇本已答應演出；劉俊謙接受《九龍城寨》前期武打訓練時，我們已認識他。他很聰明，學動作快上手、認真演戲、文武兼備，很適合飾演戲中的『龍仔』。」《武替道》的製作費只得800萬，Herbert感謝董瑋、伍允龍、劉俊謙和蔡思韵只象徵式收取片酬。「如果他們收足片酬，我們根本不夠錢拍。」

不少看過《武替道》的觀眾，均被戲中董瑋與蔡思韵的父女情感動。兩兄弟透露當初構思這段父女情，是源自他們當動作演員時的經歷。「我們遇過很多洪家班和成家班的前輩，他們也因為工作影響，與家人關係疏離。有位武師曾分享他和女兒的對話，女兒覺得爸爸為香港動作電影付出了那麼多功勞，卻沒很多人認識爸爸。我們聽後覺得很感動，替身都是無名英雄，觀眾不會看見他們的樣子。大家都聚焦在主角身上，其實每位幕後人員包括PA（助理編導）、副導也有其發揮的作用，所以就將這些加入戲中。至於我們的經歷，就投射在劉俊謙飾演的『龍仔』身上，被家人反對入行、不放棄追夢。Dee哥飾演的『森哥』也有一點我們的影子，初入行拍戲經歷大起大落，走了17年再迎來機會。我們雖然吃過不少苦頭，卻沒有鬱鬱不得志，反而覺得幸運，因為不是每個人都能在相隔17年後有第2次機會去追夢，多謝大家幫我們完成夢想。」

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（即時娛樂）