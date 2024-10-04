剪裁魔法師｜胡定欣透視裝盡展弗爆身形 陳楨怡模特兒身材反成負累？ (19:35)

陳楨怡演繹的「炎」，整體評價雖為正評，但骨感美擔當、擁有長腿的陳楨怡因過分完美，竟成為時裝設計師Kev的致命傷。（無綫提供圖片）

無綫節目《剪裁魔法師》明晚（5日）播出第3集，為首輪剪裁魔法比併「中式」及「環保」主題的準決賽，10對「造型師藝人配」在前北九龍裁判法院輪流出場，並由專屬藝人模特兒行Catwalk展示作品，由評審張曦雯、蘇永康、周汶錡、馬偉明（Walter）和郭慶彬（Ricky）選出最後5強晉級決賽，決賽將移師前深水埗配水庫及電視廣播城舉行。

先講中式主題，由張馳豪（Aska）演繹、王韜棋（Toki）設計的「玉蝴蝶」，以中山裝造型為藍本，Walter大讚企領設計相當適合Aska，可隱藏其頸部較長的缺點；真胸上陣的Aska，開衩剪裁隱約展示結實巨胸和腹肌，張曦雯看得亦異常投入，並心心眼大讚：「呢個係我最鍾意嘅outfit，雖然你嘅設計著喺Aska身上好masculine，但我都幻想到自己著你嗰兩套衫（會好睇）。」蘇永康亦笑言：「如果我有呢個身材都會買！」

有讚自然有彈，5位評審對陳綽盈（Doris）設計與陳曉華演繹的「築」、李思玥（Moon）設計與何沛珈演繹的「墨．漢」點評時，則毫不留「口」，Ricky嚴評：「得罪講句，我唔鍾意呢個設計」、「成個感覺唔靚」，甚至搖頭嘆息以示不滿！而方思敏（Mandy）設計的「Jade Garden」，則被批浪費陳懿德（德德）好身材，Walter認為透視晚裝是敗筆：「有少少廉價感覺。」至於姚子裕（Kev）設計與陳楨怡演繹的「炎」，整體評價雖為正評，但骨感美擔當、擁有長腿的陳楨怡因過分完美，竟成為Kev的致命傷。

本集另一大亮點，落在主持胡定欣超貼連身裙身上，透視設計令三角打底褲成為焦點之餘，更盡騷結實零贅肉臀部及長腿！

（即時娛樂）